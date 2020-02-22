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сегодня, 08:09 0

Сергей Шойгу вручил ДВОКУ орден Жукова

Сергей Шойгу вручил ДВОКУ орден Жукова
Фото: tvzvezda.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил Дальневосточному высшему общевойсковому командному училищу орден Жукова. Торжественная церемония состоялась в Москве.

Сергей Шойгу вручил ордена Георгия Жукова и Михаила Кутузова трем прославленным военным вузам за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных военных кадров. Ордена Жукова получили ДВОКУ и Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина. Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева министр вручил орден Кутузова.

«Это заслуженная оценка эффективной деятельности командования и профессорско-преподавательского состава вузов», – сказал Шойгу на торжественной церемонии в Национальном центре управления обороной. Его цитирует Инстаграм администрации Благовещенска.

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#вузы

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