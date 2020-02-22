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Дирекция «Амурской осени»: XVIII фестиваль принесет немало сюрпризов

Дирекция «Амурской осени»: XVIII фестиваль принесет немало сюрпризов

Необычная «звездная» дорожка, церемония открытия и конкурс антрепризных спектаклей — тоже в новом формате. Такие сюрпризы готовит для зрителей дирекция XVIII фестиваля «Амурская осень». Он стартует 12 или 13 сентября. Эти и другие вопросы с исполнительной дирекцией обсудил президент Сергей Новожилов.

В Благовещенске он был с рабочим визитом, также побывал в Хабаровске и Владивостоке. По трем городам Дальнего Востока сейчас выстраивается логистика фестиваля в целях оптимизации маршрутов и ценовой доступности для зрителей.

В Благовещенске Сергей Новожилов встретился с исполнительной дирекцией и партнерами, обсуждалось сразу несколько новинок.

«Фестиваль пройдет в 18-й раз, и восьмерка будет обыграна в ассоциации с бесконечностью. Будет показано 12 фильмов полного метра и 24 короткометражки. В новом формате пройдет конкурс антрепризных спектаклей, предварительную программу мы планируем озвучить в апреле. И у нас будет необычная "звездная" дорожка и церемония открытия фестиваля», — рассказала исполнительный директор фестиваля Ольга Смирнова.

Также Сергей Новожилов посетил 15-летие шоу-балета «Максимум», артисты которого не только выступают на мероприятиях фестиваля, но и входят в исполнительную дирекцию.

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#кино #конкурсы #концерты

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