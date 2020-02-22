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22февраля
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Выбор читателей за 21 февраля

Выбор читателей за 21 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 21 февраля.

Тайная комната обнаружена в торговом центре Благовещенска

В старинном здании магазина «Товары для дома» найдена еще одна тайная комната. Ее обнаружили при подготовке к реконструкции первого этажа. Чтобы пробраться в помещение, рабочим потребовалось вскрыть спуск в подвал.

В Китае зафиксировано повторное заражение коронавирусом после излечения

В Китае обнаружили заражение коронавирусом у пациентов, которые ранее вылечились от недуга. Соответствующее заявление сделал глава медицинской группы по лечению коронавируса в Ухане профессор Чжао Цзяньпин.

В Амурской области пересчитают ягоды и грибы

Стимулировать развитие переработки дикорастущего сырья намерены амурские власти, в том числе вводя меры поддержки предпринимателей, пожелавших работать в этой сфере. Главная задача на сегодняшний день – оценить объемы произрастающих в амурских лесах грибов, ягод, орехов и других недревесных ресурсов.

Председателем Амурского областного суда назначен Олег Васильев

20-летняя эпоха Сергея Семенова заканчивается. Как президент Путин, он работает в должности с марта 2000-го. Только без перерыва.

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#Обзор #интернет #СМИ

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