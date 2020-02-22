Воспитанники амурского «Кванториума-28» поучаствуют во всероссийских гонках

21 февраля на базе всероссийского детского центра «Смена» стартовал финал конкурса «Первый элемент». Это соревнование радиоуправляемых моделей автомобилей на водородном топливе. В нем участвуют 30 команд из разных регионов России.

В Краснодарский край отправилась и команда Амурской области «Формула скорости». За звание лучших пилотов и механиков поборются Дмитрий Савченко, Михаил Губин, Александр Гусев и Олег Разин.

Под руководством наставника «Энерджиквантума» Александра Стародубца ребята изучили программное обеспечение и сделали уменьшенную копию реальной машины. Конкурсантов ждут квалификационные и финальные заезды – соревнования на скорость и выносливость.

Итоги конкурса подведут 24 февраля. Победителей и призеров наградят дипломами. Абсолютные лидеры «Первого элемента» получат финансовую поддержку на участие в международном конкурсе Horizon Grand Prix, а также грант на доработку своей модели автомобиля.