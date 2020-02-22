Гороскоп 22 февраля: Рыбы добьются успеха, Стрельцам стоит умерить амбиции

Восход Солнца: 07:28

Заход Солнца: 17:58

Солнце в Рыбах.

Овен. Вероятно, различные дела и проблемы заставят Вас проявить максимальную активность и работоспособность. В первую половину дня об отдыхе придется забыть – суета и заботы не дадут присесть ни на секунду. Зато вечером появится возможность приятно провести время среди друзей или в кругу семьи. Отдых, интересная беседа, легкий флирт станут лучшим лекарством от усталости.

Телец. Благоприятный день для представителей творческих профессий. Возможно, Вам удастся сотворить нечто выдающееся, самореализоваться. Этот день благоприятствует открытиям и изобретениям. Отношения между Тельцами и окружающими будут хорошими и теплыми.

Близнецы. В этот день возможны разногласия с близким человеком. Такт и доверительное отношение не дадут проявиться ревности или обиде. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. Следует избегать поездок, а условленные встречи перенести на другой день. Не рекомендуется заключать сделки или совершать дорогостоящие покупки: Вы потеряете больше, чем приобретете.

Рак. Первая половина дня неблагоприятна из-за Вашей возможной несобранности или растерянности. Скажутся нервные перегрузки. Сведите до минимума свои обязанности, но в то же время не теряйте возможности изменить к лучшему свою жизнь. Во второй половине дня возможно резкое снижение жизненных сил и как следствие обострение хронических заболеваний. Неблагоприятны контакты с лицами противоположного пола.

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Лев. День символизирует защиту жизненных идеалов и принципов, трансформацию половой энергии. Напряженный день в отношении любовных дел. Вероятен крупный скандал или разрыв отношений с давним партнером. Звезды предостерегают мужчин-Львов от длительных прогулок и уединения. Не исключены травмы или сердечный приступ. Женщины-Львы не должны разворачивать никаких грандиозных проектов. Велика вероятность неудачи.

Дева. Сегодня Вам следует несколько умерить честолюбивые устремления и активность в сфере профессиональной деятельности. Избыток жизненной энергии может оказаться для Вас разрушительным; возможно, чрезмерно усилится самомнение, появится эксцентричность, под влиянием которой Девы могут совершить опрометчивый поступок или принять скоропалительное решение.

Весы. Двойственный, противоречивый характер первой половины дня обусловит вероятные неприятности, стрессовые ситуации, которые отнимут у Вас много сил и энергии. Жизненный потенциал, внутренняя энергия и деловитость Весов начинают расти, что позволит многим из них привлечь окружающих к реализации своих замыслов. Ваша общительность и уверенность в себе несет мир и восстановление равновесия.

Скорпион. День работы с кармой, накопления информации, день общения. Этот день обещает покой и равновесие. Постарайтесь вернуть себе состояние уверенности и сосредоточенности. Сегодня Вы сможете стать хозяином положения. Если есть желание, проведите вечер где-нибудь вне дома, скажем у друзей, которые в последнее время настойчиво приглашали вас к себе.

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Стрелец. День благоприятный для новых начинаний во всех сферах жизни. Все дела, начатые сегодня, будут успешно развиваться. Но помните, что головокружительные успехи могут привести к самообольщению. Ваши амбиции, самомнение и отчужденность принесут много неприятностей. Контролируйте проявление силы и категоричности. Эти качества могут вызвать раздражение окружающих.

Козерог. День несет негативные тенденции: обольщения, ложные обещания, напрасные надежды. Неблагоприятное расположение планет грозит вероятными финансовыми затруднениями или непредвиденными расходами, а любая коммерческая активность закончится финансовыми потерями. Широкое общение с людьми может иметь негативные последствия. Наберитесь терпения, Вам следует занять выжидательную позицию.

Водолей. Критический день. Судьба посылает Вам испытания, и только от Водолеев зависит, сможете ли Вы с честью с ними справиться. Воздержание, отказ от ненужных контактов, трезвая оценка окружающих Вас людей. Звезды рекомендуют воздержаться от активных действий в сфере профессиональной деятельности.

Рыбы. Звезды по-прежнему относятся к Рыбам с благосклонностью. Щедро делитесь с окружающими удачей и расположением фортуны. Не исключено, что деловые предложения о тесном сотрудничестве посыплются со всех сторон. Не упускайте возможности добиться успеха. Под особым покровительством звезд находятся люди, занимающиеся творчеством и воспитанием. Уверенность и оптимизм помогут Вам справиться с накопившимися проблемами.

Астролог: Вальдемар Небоходцев