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21февраля
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сегодня, 20:33 0

В Приамурье уже 13 домам поправили крыши и оживили семь лифтов

В Приамурье уже 13 домам поправили крыши и оживили семь лифтов
Фото: pixabay.com

С января 2020 года в Амурской области завершен капитальный ремонт в 15 многоквартирных домах. За полтора месяца в регионе отремонтировано 13 крыш и 7 лифтов.

Это стало возможным благодаря реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области, в 2014-2043 годах».

В рамках программы только за 2020 год планируется отремонтировать 217 многоквартирных домов Приамурья. Капитальному ремонту подвергнутся лифты, инженерные сети, крыши, фасады, фундаменты и подвальные помещения. Работы будут проведены на общую сумму 1 736 миллионов рублей.

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#ЖКХ #Недвижимость

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