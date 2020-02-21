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Из канализации Белогорска вытащили 200 килограммов бытового мусора

Из канализации Белогорска вытащили 200 килограммов бытового мусора

В Белогорске специалистам Водоканала пришлось устранять засор, возникший в канализационных сетях. Коллектор был полностью забит. За 5 дней из централизованной системы города извлекли более 200 килограммов твердых бытовых отходов.

Остановка пропускной способности центрального коллектора произошла на участке улицы Кирова от улицы Гагарина до улицы Северной. «Специалистам удалось устранить засор, но только частично, – рассказал директор ООО «Водоканал» Вячеслав Остапенко. – Коллектор был на 100 % забит песком, ветошью. С большим трудом главный канал водосточной сети удалось прочистить на 10-20 %. При этом было извлечено более 200 килограммов бытового мусора. Так как риск засора остается, данный участок взят на контроль, профилактические работы здесь будут проводиться на регулярной основе. В летний период планируется провести очередную профилактику, которая займет порядка двух недель».

Сотрудники Водоканала приносят извинения жителям района за причиненные неудобства и дискомфорт и напоминают о соблюдении правил пользования канализационной сетью. Недопустимо выбрасывать в канализацию влажные салфетки, памперсы, средства личной гигиены, строительный мусор.

«Мы очень надеемся, что наши абоненты в скором времени поймут, что канализация, то есть унитаз – это не помойка. Не нужно выбрасывать в неё все, что захочется», приводит слова Вячеслава Остапенко пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #ЖКХ

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