Борьба с АЧС, выплаты многодетным семьям, переход на газ: изменения в бюджете Приамурья

280 миллионов рублей на 2020 год и более 1,2 миллиарда рублей на 2021 год поступили в бюджет Амурской области из федеральной казны. Средства эти целевые и будут направлены на финансирование нацпроекта «Безопасные дороги» и обеспечение дорожной деятельности.

Помимо этого, предусмотрено увеличение ассигнований на программу местного бюджетирования, ремонт жилья ветеранам Великой Отечественной войны, возведение ФАПов. Корректировки областного бюджета были рассмотрены членами профильного комитета законодательного собрания в четверг, 20 февраля.

Изменения в расходах коснутся 14 госпрограмм. Так, по линии сельского хозяйства дополнительные средства пойдут на поддержку производства зерновых, покупку оборудования для мониторинга ситуации с заболеваемостью африканской чумой свиней, обновление машинно-тракторного парка и другие мероприятия. По линии соцзащиты – на работы, связанные со строительством двух блоков Малиновского дома-интерната, а также столовой в психоневрологическом интернате в селе Новый быт Ромненского района. Часть средств (35,7 миллиона рублей) направят на единовременную выплату многодетным семьям, лишившимся жилья в результате паводка для его приобретения или строительства, а также на единовременную выплату ветеранам ко Дню Победы (11,7 миллиона рублей).

30 миллионов рублей дополнительно будут направлены на поддержку проектов развития территорий сельских поселений, основанных на местных инициативах. Всего в 2020 году между участниками программы распределят 110 миллионов.

80 миллионов рублей направят на оборудование площадки под установку инсинератора (установка для термического уничтожения жидких, твердых и газообразных отходов), закупку спецтары под транспортировку опасных отходов, приобретение реагентов и другое.

Наиболее крупные суммы пойдут на мероприятия по разработке ПСД для перевода объектов ЖКХ на потребление газа (32,9 миллиона рублей), на модернизацию коммунальной инфраструктуры для ремонта сетей тепло- и водоснабжения в рамках синхронизации мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (130 миллионов рублей), на оказание дополнительной помощи при возникновении необходимости в капремонте в многоквартирных домах (72,1 миллиона рублей).

За счет бюджетных средств в больницах нескольких районов будет произведен ремонт, закуплено оборудование для передвижных медицинских комплексов (флюроограф, маммограф, стоматология), возведены модульные фельдшеро-акушерские пункты, совмещенные с квартирами (с учетом увеличения ассигнований на эти цели будет направлено 254,4 миллиона рублей), приобретение 20 спецавтомобилей.

В сфере образования дополнительное финансирование получат учреждения среднего и профессионального образования на улучшение материально-технической базы, а также оборудования для проведения школьных экзаменов.

Дополнительные 22,4 миллиона рублей к ранее выделенным 18,7 миллионам направят на ремонт в домах и квартирах ветеранов Великой Отечественной войны. Увеличение расходов понадобилось после уточнения объемов работ.

В повестке заседания комитета значилось два вопроса, важных для предпринимательского сообщества: один из них об установлении ставок налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, в зависимости от категории налогоплательщиков.

«Законопроектом предлагается установить пониженные ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей при условии, что объектом налогообложения являются доходы. Для владельцев аптек ставка составит 1 %, для магазинов, торгующих одеждой, обувью и изделиями из кожи – 3 %. По общим же условиям налоговая ставка на сегодняшний день составляет 6 %», – прокомментировала поправки в закон комитета Лариса Сорокина, подчеркнув, что законопроект призван минимизировать налоговую нагрузку при переходе на упрощенную систему налогообложения и способствовать легализации незаконной предпринимательской деятельности.

Максимальная сумма выпадающих доходов областного бюджета, по подсчетам министерства экономического развития и внешних связей, составит около 5 миллионов рублей.

Законопроектом о патентной системе налогообложения предлагается снижение размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по 36 видам предпринимательской деятельности из 64 имеющихся. В своих расчетах специалисты минэкономразвития области исходили из соразмерности стоимости патента и величины единого налога на вмененный доход по аналогичным видам предпринимательской деятельности, а также соразмерности потенциально возможного месячного дохода со среднеобластной заработной платой. Кроме того, законопроектом предусмотрено увеличение шкалы дифференциации корректирующего коэффициента с 1-0,8 до 1-0,5. Это даст дополнительное снижение налога в зависимости от муниципального образования – места осуществления предпринимательской деятельности.

Депутаты проголосовали за рассмотрение и принятие обоих законопроектов в первом чтении.

Сформирован план работы комитета по реализации положений послания президента Федеральному собранию на 2020 год. В рамках поручений главы государства по решению жилищных проблем врачей и фельдшеров на селе в ноябре комитет рассмотрит информацию правительства области об обеспечении медработников первичного звена служебными помещениями в целях контроля исполнения рекомендаций публичных слушаний по проекту областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Членами комитета было заслушано несколько отчетов контрольно-счетной палаты. Всего повестка состояла из 15 вопросов, сообщается на сайте областного заксобрания.