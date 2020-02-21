Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:54 1

Мэрия: «Путепровод находится в предаварийном состоянии» (видео)

Мэрия: «Путепровод находится в предаварийном состоянии» (видео)

С 22 февраля в Благовещенске начнется масштабный ремонт путепровода на улице Загородной. С этого дня две полосы на участке от магазина «Дом Дача» до переулка Корейского закроют для автомобилистов. С третьей декады марта и до сентября проезд будет перекрыт полностью.

Объект ни разу капитально не ремонтировали с момента возведения в 1985 году. По словам руководства городского управления капитального строительства, путепровод находится в предаварийном состоянии.

Специалисты заменят дефектные балки мостового сооружения, поменяют дорожную одежду, обустроят тротуары с удерживающими пешеходными ограждениями, отремонтируют систему водоотведения. Капитальный ремонт выполнят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца октября. Стоимость работ – 108 миллионов рублей.

Как сообщало Амур.инфо, оптимальным станет перераспределение транспортных потоков на существующие магистрали: улицы Мухина, Калинина, Магистральная (с последующим выходом на Театральную), Кольцевая (с последующим перераспределением потоков на улицы Театральную и Чайковского), а также на улицу 50-летия Октября через Тенистую. Также прогнозируется увеличение нагрузки на улицы Шевченко, Кузнечную.

Просмотров всего: 210

#Альфа ТВ #мэрия #транспорт

распечатать


Общество

Хороший, непьющий, друг: амурчанки об идеальном мужчине (видео)
Общество

Коридор Хэйхэ – Благовещенск на следующей неделе откроется трижды

Общество 6

В Благовещенске собираются бороться с электроподогревом автомобилей
Общество 3

«Нужно понимать соседей»: в Амурском кадетском корпусе преподают японский язык (видео)

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • •••pajzii

    •••pajzii
    14 минут назад

    Ох, весело будет

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь