Мэрия: «Путепровод находится в предаварийном состоянии» (видео)

С 22 февраля в Благовещенске начнется масштабный ремонт путепровода на улице Загородной. С этого дня две полосы на участке от магазина «Дом Дача» до переулка Корейского закроют для автомобилистов. С третьей декады марта и до сентября проезд будет перекрыт полностью.

Объект ни разу капитально не ремонтировали с момента возведения в 1985 году. По словам руководства городского управления капитального строительства, путепровод находится в предаварийном состоянии.

Специалисты заменят дефектные балки мостового сооружения, поменяют дорожную одежду, обустроят тротуары с удерживающими пешеходными ограждениями, отремонтируют систему водоотведения. Капитальный ремонт выполнят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца октября. Стоимость работ – 108 миллионов рублей.

Как сообщало Амур.инфо, оптимальным станет перераспределение транспортных потоков на существующие магистрали: улицы Мухина, Калинина, Магистральная (с последующим выходом на Театральную), Кольцевая (с последующим перераспределением потоков на улицы Театральную и Чайковского), а также на улицу 50-летия Октября через Тенистую. Также прогнозируется увеличение нагрузки на улицы Шевченко, Кузнечную.