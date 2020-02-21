Транспортный налог на старые автомобили хотят повысить

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Морозов. По его словам, в ближайшее время Минпромторг направит документы в Министерство транспорта.

Предложенные изменения планируется ввести с 2021 года. На данный момент транспортный налог на федеральном уровне установлен только исходя из мощности двигателя. На региональном уровне ставки также могут различаться по году выпуска или классу автомобиля.

Согласно статистике ГИБДД, на конец 2018 года в России было зарегистрировано 4,8 миллиона легковых машин класса «Евро-3», 2,6 миллиона – класса «Евро-2», 651,5 тысячи – «Евро-1» и 2,1 миллиона относящиеся к классу «Евро-0». У 14,3 миллиона автомобилей класс был не установлен.

Для грузового транспорта были актуальны следующие цифры: «Евро-3» — 1 миллион машин, «Евро-2» — 576,8 тысячи, «Евро-1» — 89 тысяч, «Евро-0» - 397,2 тысячи автомобилей

Ранее стало известно, что в среднем по России годовая задолженность по транспортному налогу граждан составляет около 30 процентов от объема годовых начислений, об этом говорится в рейтинге эффективности региональной налоговой политики по итогам 2018 года, подготовленном консалтинговой компанией PwC и имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Такой высокий уровень задолженности свидетельствует о необходимости пересмотра подходов к налогообложению транспорта, в том числе с учетом социокультурных особенностей отдельных макрорегионов, считают эксперты.