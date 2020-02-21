Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21февраля
Предыдущая новость
сегодня, 21:00 0

Транспортный налог на старые автомобили хотят повысить

Транспортный налог на старые автомобили хотят повысить
Фото: tvsamara.ru/

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Морозов. По его словам, в ближайшее время Минпромторг направит документы в Министерство транспорта.

Предложенные изменения планируется ввести с 2021 года. На данный момент транспортный налог на федеральном уровне установлен только исходя из мощности двигателя. На региональном уровне ставки также могут различаться по году выпуска или классу автомобиля.

Согласно статистике ГИБДД, на конец 2018 года в России было зарегистрировано 4,8 миллиона легковых машин класса «Евро-3», 2,6 миллиона – класса «Евро-2», 651,5 тысячи – «Евро-1» и 2,1 миллиона относящиеся к классу «Евро-0». У 14,3 миллиона автомобилей класс был не установлен.

Для грузового транспорта были актуальны следующие цифры: «Евро-3» — 1 миллион машин, «Евро-2» — 576,8 тысячи, «Евро-1» — 89 тысяч, «Евро-0» - 397,2 тысячи автомобилей

Ранее стало известно, что в среднем по России годовая задолженность по транспортному налогу граждан составляет около 30 процентов от объема годовых начислений, об этом говорится в рейтинге эффективности региональной налоговой политики по итогам 2018 года, подготовленном консалтинговой компанией PwC и имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Такой высокий уровень задолженности свидетельствует о необходимости пересмотра подходов к налогообложению транспорта, в том числе с учетом социокультурных особенностей отдельных макрорегионов, считают эксперты.

Просмотров всего: 46

#закон #транспорт

распечатать


Общество 1

Мэрия: «Путепровод находится в предаварийном состоянии» (видео)

Общество

Коридор Хэйхэ – Благовещенск на следующей неделе откроется трижды

Общество 17

В Благовещенске собираются бороться с электроподогревом автомобилей
Общество 1

В 2010 году в России начнут выдавать электронные родовые сертификаты
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь