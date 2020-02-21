Коридор Хэйхэ – Благовещенск на следующей неделе откроется трижды

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На следующей неделе временный пассажирский коридор через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ будет открыт в понедельник – 24 февраля, в среду – 26 февраля и в пятницу – 28 февраля. Это согласовано с китайской стороной.

Коридор через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ действует с 14:00, а последние пассажирские автобусы с территорий России и Китая отправятся в 16:30 по амурскому времени.

Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, всем прибывшим в Россию помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов предстоит пройти двухнедельный домашний карантин.