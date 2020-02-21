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21февраля
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сегодня, 17:59 6

В Благовещенске собираются бороться с электроподогревом автомобилей

В Благовещенске собираются бороться с электроподогревом автомобилей
Фото: архив Амур.инфо

В благовещенских дворах жителей просят заняться ликвидацией проводов, при помощи которых обогреваются машины. Соответствующие письма руководителям управляющих компаний, председателям ТСЖ и ЖСК направили городские власти.

«Уважаемые руководители. В целях недопущения чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу здоровью и жизни людей, управление ЖКХ города Благовещенска просит провести мероприятия по ликвидации в многоквартирных домах проводов, находящихся под напряжением, подключенных к источникам электроснабжения жилых помещений и предназначенных для обогрева (зарядки) автотранспорта», – говорится в официальном письме за подписью одного из заместителей начальника управлении ЖКХ Благовещенска Бориса Кладя (имеется в распоряжении Амур.инфо).

Как стало известно корреспонденту информагентства, письмо – подлинное. И, судя по всему, касается многих благовещенцев. Практически в каждом дворе можно встретить свисающие из окон или с балконов провода, при помощи которых автомобилисты прогревают машины. Для этого под капот устанавливают электроподогреватель двигателя, который интегрируется с системой охлаждения.

«Это очень популярная услуга, – рассказал Иван, владелец автомастерской в Благовещенске. – Сейчас большая конкуренция, но даже при этом в сезон ко мне обращаются 400-500 человек, а лет 6 или 8 назад вообще доходило до 1 000. Посмотрите на Финляндию, Норвегию, у них это обычное дело – парковки, оборудованные электророзетками для такого подогрева. Если рассматривать с точки зрения опасности, то использование автономного котла, который работает за счет топлива автомобиля, не менее пожароопасно. А тут обычный бытовой прибор. Если использовать качественный агрегат, который сертифицирован и защищен от всяких негативных последствий, и устанавливать у опытного человека, то риски сводятся к минимуму. Боюсь даже вслух произносить, но за 11 лет практики, ни один клиент ко мне не вернулся и не сказал, что сгорела машина или было какое-то возгорание. Я работаю только с агрегатами отечественного производства».

По словам владельца автомастерской, у него установить такой электроподогреватель двигателя «под ключ» стоит около 5 000 рублей. Но многие идут на эти траты, так как в дальнейшем, по их словам, это помогает экономить.

«Мы живем на четвертом этаже. Для того чтобы провести провод, вызывали автовышку. Но провод не мешает людям, он натянут и по столбу спускается к машине. Для нас, к примеру, затратно очень, когда работает машина и от бензина прогревается всю ночь. В морозы она включалась через каждые 2-3 часа. А так она стоит и не работает, а за час-полтора до того, как мне надо ехать, включаю котел, машина прогревается без выброса газов. То есть даже экологически выгодно, и машина готова. (…) Для сравнения, раньше из-за прогрева работающим двигателем в неделю 1 000 рублей уходила, а в сильные морозы и вовсе 1 500. А сейчас в месяц не более 2 000», – рассказала благовещенка.

Есть среди жителей многоэтажек и те, кто поддерживает инициативу властей.

«Эти провода я вижу каждое утро, когда мы с ребенком выходим во двор. У нас во дворе 3 дома, и обязательно из какого-нибудь окна они торчат, бывает и по несколько проводов сразу. Провода тянутся по земле, и я не знаю, насколько это безопасно. Каждый раз идешь и переживаешь: а вдруг замкнет? Я не физик и не знаю, есть ли такая вероятность, но страшновато», – говорит другая жительница города.

Дать комментарий по этому поводу в администрации Благовещенска обещали в начале следующей недели.

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#городская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    25 минут назад

    Я не физик и не знаю, есть ли такая вероятность, но страшновато», – говорит другая жительница города.Физику надо было учить в школе! А провода идущие к машинам под напряжением тогда, когда хозяин в розетку дома воткнет вилку( как пылесос), но еще лучше когда провод спускается по столбу или дереву. Это намного лучше,чем прогревающиеся ночью авто(гудящие и моргающие)

  • DimonS

    DimonS
    21 минута назад

    Да что вы от нее знание физики требуете? У нее же мозги в тесте. Уже много лет.

  • тт

    тт
    20 минут назад

    Ну да, почаще в церковь ходите, ещё и бытовую технику запретить надо будет, лампочки свечками заменить, а то ж физику учить не хотим, а оно вдруг опасно. А так не опасно, хорошо будет.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    20 минут назад

    В управлении ЖКХ главное прокукарекать, если, что мы ж предупреждали! Надо СМС всем жителям (как МЧС летом)разослать по технике безопасности при пользовании пылесосом (утюгом,чайником и пр)

  • DimonS

    DimonS
    19 минут назад

    Сейчас еще в WA напишет статью, что электропрогрев это зло и приведет "научные" доказательства.

    Хотя что это я. Скорее всего уже по соцсетям такая статья и разошлась, иначе откуда АИ об этом бы узнало...

  • retrogr

    retrogr
    10 минут назад

    Посылаю я их на й

    С этой просьбой несуразной

    И они уходят грустно

    И меня не беспокоят

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