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21февраля
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сегодня, 17:15 0

В Приамурье за хищение осудили бывшего главу сельсовета

В Приамурье за хищение осудили бывшего главу сельсовета
Фото: архив Амур.инфо

В Амурской области суд вынес приговор бывшему главе Тунгалинского сельсовета Зейского района. Его признали виновным в хищении.

Установлено, что в конце 2015 года амурчанин «посредством реализации схемы заключения фиктивного договора аренды» с одним из жителей села получил из местного бюджета более 80 тысяч рублей. Деньги использовал в своих личных целях, сообщает амурское следственное управление. Преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Зейский».

В ходе предварительного следствия бывший глава поселения полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии, возместил причиненный муниципальному образованию ущерб в полном объеме.

Приговором Зейского районного суда амурчанину назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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#криминал #происшествия #суды

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