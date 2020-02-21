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«Нужно понимать соседей»: в Амурском кадетском корпусе преподают японский язык (видео)

«Нужно понимать соседей»: в Амурском кадетском корпусе преподают японский язык (видео)

В Амурском кадетском корпусе учащимся 10 класса начали преподавать японский язык. Он стал для них вторым иностранным языком после английского. Накануне у кадетов состоялось четвертое занятие, на котором они продемонстрировали начальные знания.

Программа называется – «Японский язык – первые шаги в военной карьере». Она включает в себя начальные знания японского – азбуку, счет, а также лексику из военной тематики. Её изучают 13 человек. Это те, кто показывал хорошие успехи в обучении и сам изъявил желание. Преподает язык директор школы «ЁКО» Эдуард Чухнов. За короткое время учащиеся узнали, как на японском звучат команды «встать», «сесть», «смирно», а также некоторые числительные. До лета им предстоит освоить вводный курс.

«Понимая актуальность изучения иностранных языков в современном обществе, администрация кадетского корпуса пришла к такому мнению, что необходимо изучать разные иностранные языки. В прошлом году мы изучали программу "Английский язык – первые шаги в военной карьере". В этом учебном году было принято решение расширить программу внеурочной деятельности, интегрировать туда изучение китайского и японского языка. Принимая во внимание то, что наша территориальная принадлежность, точнее нашего образовательного учреждения, это Дальний Восток. Сотрудничество с восточными странами у на сейчас развивается», – отметила заместитель директора по методической работе Амурского кадетского корпуса Евгения Мешкова.

У учреждения в планах на следующий год ввести дополнительный французский язык. Подробности в материале Альфа ТВ.

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#Альфа ТВ #дети #образование

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Комментарии
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    46 минут назад

    Ох уж эта политкорректность. ВОИН ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ ЯЗЫК ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВРАГА.

  • retrogr

    retrogr
    9 минут назад

    а в комплекте идет обучение марафону на надувном матрасе?

  • Лаконика

    Лаконика
    5 минут назад

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