«Нужно понимать соседей»: в Амурском кадетском корпусе преподают японский язык (видео)

В Амурском кадетском корпусе учащимся 10 класса начали преподавать японский язык. Он стал для них вторым иностранным языком после английского. Накануне у кадетов состоялось четвертое занятие, на котором они продемонстрировали начальные знания.

Программа называется – «Японский язык – первые шаги в военной карьере». Она включает в себя начальные знания японского – азбуку, счет, а также лексику из военной тематики. Её изучают 13 человек. Это те, кто показывал хорошие успехи в обучении и сам изъявил желание. Преподает язык директор школы «ЁКО» Эдуард Чухнов. За короткое время учащиеся узнали, как на японском звучат команды «встать», «сесть», «смирно», а также некоторые числительные. До лета им предстоит освоить вводный курс.

«Понимая актуальность изучения иностранных языков в современном обществе, администрация кадетского корпуса пришла к такому мнению, что необходимо изучать разные иностранные языки. В прошлом году мы изучали программу "Английский язык – первые шаги в военной карьере". В этом учебном году было принято решение расширить программу внеурочной деятельности, интегрировать туда изучение китайского и японского языка. Принимая во внимание то, что наша территориальная принадлежность, точнее нашего образовательного учреждения, это Дальний Восток. Сотрудничество с восточными странами у на сейчас развивается», – отметила заместитель директора по методической работе Амурского кадетского корпуса Евгения Мешкова.

У учреждения в планах на следующий год ввести дополнительный французский язык. Подробности в материале Альфа ТВ.