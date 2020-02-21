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сегодня, 20:19 2

В 2010 году в России начнут выдавать электронные родовые сертификаты

В 2010 году в России начнут выдавать электронные родовые сертификаты
Фото: www.news-centre.ru/

В 2020 году будет запущен пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов. Первыми их получат в Астраханской, Белгородской, Калининградской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе.

В Минтруде напоминают, что сегодня по родовому сертификату Фонд социального страхования России оплачивает медицинские услуги, которые предоставляют будущим мамам женские консультации в период беременности, а также роддома и перинатальные центры в период родов и послеродовой период. Также по родовому сертификату оплачиваются услуги детских поликлиник в период наблюдения новорожденного в первый год жизни, пишет «Российская газета».

При этом женщина должна сама предоставлять родовой сертификат в бумажном виде в различные медицинские учреждения. Скоро для мам процесс станет намного проще и удобнее. В ходе информационного обмена женская консультация сообщит необходимые сведения в ФСС о постановке на учет и наблюдении будущей мамы, в свою очередь роддом уведомит ФСС о том, что состоялись роды, а детская поликлиника проинформирует о постановке ребенка на учет. Получив всю эту информацию, фонд соцстраха оплатит медицинским организациям услуги, оказанные женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка.

«Женщина просто будет приходить в медицинские организации за получением необходимых ей и ее ребенку услуг, ей больше не придется заботиться о бюрократических формальностях. Это очередной шаг к тому, чтобы цифра облегчила жизнь человека», – заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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#закон #здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    43 минуты назад

    А.И., у вас, что, входит в норму расхождение в наименовании статьи и её содержимым? Исправьте 2010...

  • Володя.А

    Володя.А
    10 минут назад

    У Амур инфо есть машина, которая перемещает в прошлое время

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