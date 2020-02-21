Специалисты оценили качество топлива в Амурской области

Росстандарт представил обновленную по итогам 2019 года «карту качества топлива России». На ней визуализирована ситуация на рынке топлива в регионах РФ, в зависимости от фактов оборота суррогата и доли выявляемых нарушений. Приводятся денные и по Амурской области.

Из карты следует, что доля нарушений норм качества топлива в Приамурье составила 5-10 %. При этом на карте, которую Росстандарт публиковал в ноябре 2019 года, показатель региона был хуже – 10-20 %.

На сайте ведомства сообщается, что всего в течение 2019 года Росстандартом проведены проверки 1 087 автозаправочных станций. По их результатам несоответствующее требованиям технического регламента топливо выявлено в 8,9 % случаев (97 АЗС).

В результате проводимой ведомством работы доля несоответствующего требованиям и фальсифицированного топлива на рынке сократилась с более чем 20 % в 2015 году до 8,9 % по итогам проверок за 2019 год.