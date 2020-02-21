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21февраля
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сегодня, 19:55 2

Почти тысяча групп огнеборцев будет патрулировать амурские леса

Почти тысяча групп огнеборцев будет патрулировать амурские леса
Фото: www.instagram.com

Во время пожароопасного сезона леса Амурской области будут контролировать более 900 патрульно-контрольных групп. Мониторингом по обнаружению природных пожаров, выявлению возгораний, проведению профилактической деятельности с населением займутся более 4,5 тысячи человек.

Группы будут действовать на территории всех муниципальных образований. В состав патруля войдут сотрудники амурских лесничеств, полиции, областной противопожарной службы, МЧС, специалисты органов местного самоуправления, общественные лесные инспекторы, егеря.

Выезды будут проводиться с начала пожароопасного сезона. Сотрудники патрульно-контрольных групп уже получили маршруты, на которых будут наблюдать за обстановкой. Надзор ведется в местах массового отдыха граждан, в местах лесозаготовок и других точках лесного фонда, где человек ведет свою деятельность, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

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#пожары #природа

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    снова весь алкоголь в магазинах исчезнет

  • full

    full
    32 минуты назад

    А со спутника термоточек не видно?

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