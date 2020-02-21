В Приамурье пытались ввезти сельхозживотных из Забайкалья, где обнаружен ящур

Инспекторы управления Россельхознадзора по Амурской области и сотрудники полиции пресекли попытки ввоза на территорию Приамурья двух партий животных без ветеринарно-сопроводительных документов. Их обнаружили при досмотре транспорта на федеральной трассе Чита – Хабаровск.

На территорию региона всего пытались ввезти 230 голов – 30 крупного рогатого скота и 200 – овец. Из объяснений перевозчиков-нарушителей следует, что оба груза направлялись из Забайкальского края в Хабаровский край. Ветеринарно-сопроводительные документы на скот на руки им не выдавались и находятся у отправителей в Забайкальском крае.

За перевозку сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов нарушители привлечены к административной ответственности, им назначен штраф. Информация о попытке несанкционированного ввоза на территорию Амурской области сельскохозяйственных животных направлена в профильное министерство Забайкальского края и управление ветеринарии по Хабаровскому краю для принятия мер в рамках действующего законодательства РФ. Для этого груз общей численностью 120 голов проследовал в близлежащий к месту его обнаружения, а партия в 110 голов возвращена к месту ее отправления.

Управление Россельхознадзора по Амурской области в соответствии с распоряжением губернатора региона с 16 февраля 2020 года ведет круглосуточное дежурство на ветеринарном посту на границе с Забайкальским краем для недопущения заболевания животных ящуром и его распространения в Приамурье.