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21февраля
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Амурская область стала самым закредитованным регионом в стране

Амурская область стала самым закредитованным регионом в стране
Фото: pixabay.com

Амурская область оказалась самым закредитованным регионом среди субъектов России. По статистике, исполнительных производств по кредитам в регионе гораздо больше, чем в других субъектах России.

Согласно данным амурского управления службы судебных приставов, за прошедший год на исполнении по кредитным обязательствам стояло 96 тысяч производств, что составляет 22 % от общего числа производств (648 тысяч). Среди всех субъектов страны это самая большая цифра, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на управление.

«Если посмотреть статистику по всему Дальневосточному федеральному округу, да и по России, Амурская область имеет самое большое количество исполнительных производств по кредитам», – рассказала руководитель управления Светлана Засядько.

Всего на взыскании среди этих дел насчитывается 12 миллиардов рублей, из которых за 2019 год было взыскано 4,7 миллиарда рублей.

«Чаще всего амурчане берут микрозаймы или большие суммы в банках и не имеют возможности их выплатить. Для этого берут еще один кредит, а потом и вовсе перестают платить. В основном это неработающие люди, которые в последующем начинают вести асоциальный образ жизни. Должниками по кредитам чаще всего становятся физические лица. Среди всего количества должников только 407 – юридические», – добавляют в УФССП по Амурской области.

Банки обращаются к приставам уже тогда, когда исчерпали все свои методы по взысканию долгов. Кредиты стоят на первом месте среди долгов: после них идут коммунальные платежи и топливно-энергетический комплекс, штрафы и налоги.

В службе судебных приставов составили типичный портрет должника по алиментам. Это мужчина 30-35 лет, неработающий, ведущий асоциальный образ жизни.

К слову, у многих мужчин сейчас имеется автомобиль, который и становится толчком к выплате долгов: приставы обещают, что заберут транспортное средство, как положено по закону. Ездить в маршрутке никто не хочет, вот и выплачивают все долги. Но в последнее время к таким примыкают и женщины. Портрет примерно тот же, только возраст варьируется от 30 до 34 лет.

По факту неуплаты алиментов за прошедший год возбуждено 555 уголовных дел по части 1 статьи 157 УК РФ.

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#финансы

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    14 минут назад

    зарплаты высокиеееее по статуистике-нафига кредиты

  • известный

    известный
    11 минут назад

    Зарплата должна соответствоват достойной жизни, а не 15-20 т. Губернатор отчитывается перед президентом называя среднюю зарплату 52 т. Так плати эту среднюю зарплату и не надо брать кредит. На х мне токая влась которая врёт везде. Облость живёт! Вася ,область умерает.

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