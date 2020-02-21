В Украине закидали камнями автобус с эвакуированными из Китая

Жители посёлка, куда свозят украинцев, которые выехали из Китая, разбили камнями автобус с эвакуированными. Также они угрожают сжечь всех приехавших.

На Украине автобусы с эвакуированными гражданами из Ухани закидали камнями, когда они прибыли к медцентру в посёлке Новые Санжары в Полтавской области. У некоторых автобусов разбиты стёкла. Местные жители грозят ночью сжечь санаторий, в котором будут размещаться люди.

Информация о приезде эвакуированных в посёлок Новые Санжары появилась в соцсетях раньше официального объявления властей. После этого местные жители начали возводить баррикады вокруг села.

Из-за неопределённости с местом размещения эвакуированных на карантин накануне начались протесты и в других регионах страны. Так, в украинском селе Конопковка Тернопольской области несколько десятков местных жителей вышли на молебен, чтобы попросить у Бога защиты от эвакуированных из Ухани украинцев, сообщает Life.

А жительница соседнего села предложила отправить эвакуированных из рассадника коронавируса соотечественников куда-нибудь в радиоактивную Чернобыльскую зону, чтобы они никого не заразили.

Позже президент Украины Владимир Зеленский пристыдил соотечественников и заявил, что бактериологической опасности от эвакуированных нет. Но, по его мнению, есть другая проблема – «опасность забыть о том, что все мы люди и все мы украинцы».