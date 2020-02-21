Инвестиционный и деловой климат Приамурья оценят предприниматели и эксперты

Амурская область вступает в активную финальную фазу формирования позиции региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах страны за 2019 год. Рейтинг проводится ежегодно при поддержке «Агентства стратегических инициатив» и оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, а также выявляет лучшие практики.

Положение Приамурья в рейтинге в большей степени определяют сами предприниматели и инвесторы. Именно их оценка в ходе опросной компании, которая продлится до конца апреля этого года, повлияет на позицию региона. О важности проводимой работы рассказали на заседании проектного офиса при губернаторе Амурской области.

«Субъектам Дальнего Востока со стороны президента Владимира Путина дано очень важное поручение – в этом году войти в первую 30-ку рейтинга в этом году. У Амурской области очень хорошие шансы достичь эту цель, потому что мы видим, что за последнее время проведена действительно большая работа в этом направлении. За 4 года существования рейтинга меры поддержки малому и среднему бизнесу в Приамурье существенно расширились, и теперь есть хорошая возможность получить качественную обратную связь от бизнес-сообщества», – рассказала руководитель представительства АСИ на Дальнем Востоке Ольга Курилова.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивается по целому ряду показателей, которые отражают условия ведения бизнеса в регионе. К ним относятся сроки и процедуры регистрации прав собственности, выдачи разрешения на строительство, подключение к электрическим и коммунальным сетям, уровень административного давления на бизнес, достаточность мер поддержки и прочее. В общей сложности, регионы страны сравнивают по 44 показателям.

База респондентов постоянно расширяется для более объективной оценки по каждому направлению. В этом году к опросам подключили крупные предприятия Приамурья. Им предстоит оценить доступность трудовых ресурсов и работу образовательных учреждений по обучению молодых специалистов.

В ходе заседания руководители отраслевых министерств рассказали о проделанной работе в этом направлении и планах на 2020 год.

Министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова отметила, что в этом году значительно сократилось число компаний, столкнувшихся с административным давлением на бизнес. Во многом это связано с тесным сотрудничеством министерства с уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе, прокуратурой и контрольно-надзорными органами. Примеры административных барьеров теперь регулярно рассматриваются на заседаниях с участием губернатора. Продолжается работа поддержки инфраструктур. Наибольший интерес у предпринимателей вызывает Амурская микрокредитная компания, созданная в сентябре прошлого года. За 5 месяцев работы более 100 бизнесменов получили льготные займы от 3,13% годовых. Успешно действует бизнес-инкубатор – в настоящее время он насчитывает 10 резидентов. Улучшился показатель по среднему подключению к электросетям. В сравнении с прошлым годом теперь это можно делать быстрее на 10 дней. Помимо этого, до 80% заявок подается в электронном виде, что убирает необходимость приходить несколько раз в сетевые компании.

Большая работа проведена региональным министерством имущественных отношений по снижению сроков регистрации прав собственности. Сейчас этот процесс занимает от 5 до 7 дней. Упростилась процедура постановки земельного участка на кадастровый учет. Если в прошлом году на это нужно было потратить в среднем до 29 дней, то к началу 2020 года это можно сделать за 23 дня.

Также были озвучены результаты «контрольных закупок», проведенных общественными организациями и предпринимателями. Основная проблема – ожидание приема специалиста в МФЦ. Для решения этой проблемы бизнесу открыли дополнительное окно оказания услуг на базе центра «Мой бизнес». По предварительной записи, без очередей можно получить государственные услуги.

Губернатором области дано поручение рассмотреть вопрос предоставления услуги по приему заявок на централизованное подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также к электрическим сетям в формате «одного окна», расположенного в отделении ГАУ «МФЦ Амурской области» в городе Благовещенск, которое позволит сократить сроки подключения к сетям.

«Наша главная задача – не просто подняться в Национальном рейтинге, а благодаря этому улучшать эффективный механизм поддержки предпринимателей и инвесторов в регионе», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

По итогам 2018 года Приамурье занимает в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 37 место по России, а среди субъектов Дальнего Востока – третье после Республики Саха (Якутия) и Сахалинской области. Результаты ежегодного рейтинга озвучиваются на Петербургском экономическом форуме, который в этом году состоится 3-6 июня.