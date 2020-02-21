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В Приамурье перезахоронили красноармейца, погибшего в Новгородской области

В Приамурье перезахоронили красноармейца, погибшего в Новгородской области

В Свободном состоялась церемония перезахоронения останков военнослужащего рабоче-крестьянской Красной армии сержанта Беседина Николая Сергеевича, погибшего в боях в 1942 году в Новгородской области. Траурный митинг и ритуал прощания прошёл на Мемориале славы.

Представитель регионального отделения поискового движения России Владимир Федорук передал родной племяннице бойца солдатский медальон и его личные вещи с документами, найденные рядом с останками.

Захоронен Николай Беседин на местном кладбище с отданием воинских почестей. В ближайшее время место захоронения красноармейца будет паспортизировано военным комиссариатом региона и взято на учёт как воинское захоронение.

Как сообщалось ранее, останки красноармейца осенью 2019 года обнаружили поисковики. Благодаря заполненной информации в солдатском медальоне были установлены исходные данные о военнослужащем, с помощью которых удалось разыскать родственников в Амурской области. По их просьбе останки были доставлены на родину бойца в рамках проекта «Дорога домой». Это первый с 2011 года красноармеец, перезахороненный в Приамурье из обнаруженных поисковиками останков амурчан в местах боёв Великой Отечественной войны.

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#военные #память #Свободный

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