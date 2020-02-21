Онкобольной амурчанин из семьи с 10 детьми просит помощи

В семье Безрученко из Томского Серышевского района – 10 детей. Старший сын – 23-летний Николай – болеет лимфомой Ходжкина. Он уже перенес пять операций и около 20 сеансов химиотерапии, а теперь ожидает пересадки костного мозга.

Онкологию у него заподозрили в Уссурийске, когда он проходил срочную службу в армии. Отправили в знаменитую столичную клинику имени Бурденко, где диагноз подтвердили. Началось лечение. Потом – операции в Благовещенске, и снова – в Москве. Парня направили в 52-ю больницу столицы, в онкологическом отделении которой есть уникальное современное оборудование для пересадки костного мозга.

«У меня взяли стволовые клетки и выписали. Для процедуры необходимо время для созревания. Пока меня приютили знакомые. Необходимо еще сделать компьютерную томографию и другие исследования», – рассказал Николай Безрученко.

По мнению амурчанина, ему может понадобиться еще месяц-два пребывания в Москве. Лечение 23-летний амурчанин получает бесплатно по квоте, положенной инвалидам. Но проживание в столице на небольшую пенсию ему не осилить.

«Мы тоже ничем особо не можем ему помочь, у нас в Томском еще девять детей, самым младшим шесть лет, остальные – школьники в разных классах. Не могу понять, как это произошло, ведь Коля не пил, не курил, занимался спортом», – поделилась мама Николая Светлана Безрученко.

В администрации Томского сельсовета корреспонденту Амур.инфо сообщили, что в этой семье шесть кровных детей и четверо приемных, которые находятся под опекой. Глава семейства работает в местной котельной, а мама занимается большим хозяйством. Их сын будет рад любой помощи.

Реквизиты: карта Сбербанка 5469030012442331 привязана к номеру 8-914-064-62-31. Получатель сам больной – Николай Николаевич Безрученко.