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21февраля
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сегодня, 15:42 0

Перевозить грузы из Амурской области в Китай будут 6 дней в неделю

Перевозить грузы из Амурской области в Китай будут 6 дней в неделю
Фото: pixabay.com

Перевозки из Амурской области в Китай будут осуществляться в 6-дневном режиме. С учетом имеющихся потребностей и объемов грузовых поставок пункты пропуска Поярково (РФ) – Сюнькэ (КНР) будут работать с 22 февраля, пока не закроется ледовая дорога.

Такое решение было озвучено накануне на заседании координационного совета смешанного пункта пропуска Поярково.

Смешанный пункт пропуска не будет работать 24 февраля и 9 марта в связи с празднованием в РФ государственных праздников Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

Учитывая ситуацию с коронавирусом в Китае, Роспотребнадзор разработал детальные требования для владельцев и водителей транспортных средств, которые будут перевозить грузы через государственную границу, для предупреждения распространения инфекции, сообщает Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, 18 февраля двух водителей грузовиков, перевозивших в Китай сою через пункт пропуска Поярково – Сюнькэ, госпитализировали с подозрением на коронавирус.

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#Китай #таможня #транспорт

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