Фото: архив Амур.инфо

С 21 февраля в микрорайоне Благовещенска автобусы возвращаются на прежние маршруты. Они меняли схему движения в связи с ремонтом на дорогах.

В связи с окончанием дорожных работ на улице Кантемирова на участке от улицы Институтской до Игнатьевского шоссе с 16:00 21 февраля движение общественного транспорта по маршрутам № 24, 25, 44 будет осуществляться по прежней схеме, сообщает пресс-служба администрации города.

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#транспорт

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Александр Авдеев