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21февраля
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сегодня, 17:00 0

В Благовещенске управляющим компаниям предстоит следить за сосульками

В Благовещенске управляющим компаниям предстоит следить за сосульками
Фото: pixabay.com

В Благовещенске начинается проверка состояния многоквартирных домов в преддверии весеннего периода. Мэр города Валентина Калита поручила управлению ЖКХ провести работу с управляющими компаниями.

Представителям «управляек» предстоит следить за образованием сосулек, при необходимости их удалять. Также рабочим нужно будет убрать снег с кровель зданий областного центра. Особое внимание уделят социальным объектам, пишет пресс-служба мэрии.

Управление по делам ГОЧС Благовещенска информирует граждан: необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. Также нужно проявлять меры предосторожности, подходя к подъездам домов. Старайтесь не ставить машины вблизи зданий.

Особое внимание во время прогулок на свежем воздухе необходимо уделить маленьким детям – не оставлять их без присмотра, не находиться с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек. Кроме того, при выходе на улицу с маленькими детьми советуют надевать удобную обувь и стараться выбирать наиболее безопасный путь.

При обнаружении сосулек, висящих на крышах домов, следует обращаться в обслуживающую этот дом управляющую компанию. При возникновении несчастных случаев – звонить в единую службу спасения по телефону 112.

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#ЖКХ

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