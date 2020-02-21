Красные пятна на голове у мужчины стали признаками смертельной болезни

68-летний Питер Уилсон из Австралии воспользовался приложением для телефона и обнаружил у себя рак кожи. Длительное время у мужчины были красные пятна на лысине, но он не придавал им значения.

Много лет Питер не обращал внимание на сухость кожи на голове и странные красные пятна на лысине. Летом 2019 года он решил скачать приложение на телефон, которое определяет риск возникновения рака кожи по фотографии. Причиной скачивания стало увеличение пятен.

Умное приложение, запрограммированное на распознавание симптомов рака, посоветовало Уилсону обратиться к дерматологу. Биопсия кожи головы выявила наличие у мужчины плоскоклеточного рака на ранней стадии развития. «Вся моя семья была шокирована известием о смертельном заболевании. Врачи назначили мне операцию по удалению пораженного участка кожи», – рассказал Уилсон.

В октябре 2019 года хирурги вырезали мужчине зараженную кожу с головы и заменили ее трансплантатом с правого бедра пациента. Уилсон рассказал, что восстановление после операции прошло довольно быстро. Но он постоянно страдал от боли из-за необходимости менять повязки на голове и ноге. Однако мужчина признался, что благодарен приложению для телефона за то, что рак удалось обнаружить на самой начальной стадии и он не успел поразить другие его органы, сообщает «Лента.ру».

Сейчас Уилсон ждет результатов дерматологического исследования, которое поможет определить риск возвращения рака. Теперь он выходит на улицу только в головном уборе и призывает всех защищать себя от ультрафиолетовых лучей, ведь именно их влияние может привести к развитию рака кожи.

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