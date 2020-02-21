Благовещенцы смогли узнать судьбу своих родных, прошедших войну

Проект «Память» помог благовещенцам узнать судьбу родственников, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны – боевой путь, место захоронения и сведения о наградах. Всего с начала февраля было получено 34 заявки.

Первые папки с копиями архивных документов родственникам в преддверии Дня защитника Отечества вручила мэр города Благовещенска Валентина Калита. Церемония передачи документов была настолько трогательной, что многие из участников не смогли сдержать слезы.

«Благодаря этому проекту у людей появилась возможность узнать историю своего рода, судьбу того члена семьи, который ушел на фронт и погиб или пропал без вести. Сегодня мы увидели, что благовещенцы разного возраста проявляют интерес к судьбе тех героев, которые защищали нашу Родину! Можно сказать, что сегодня они взяли в свои руки судьбу пропавшего родственника, многие из них впервые пролистали страницы жизни того солдата, которого так давно искали. Теперь люди смогут по-иному взглянуть на историю нашей страны. Они не позволят никому сказать неправду о той войне», — подчеркнула Валентина Калита.

Как пояснил председатель Ассоциации пожилых людей — координатора проекта в Благовещенске — Сергей Утенбергенов, заявки на поиск людей будут приниматься до тех пор, пока у благовещенцев будет в этом потребность. Удалось не только узнать места захоронения, фронтовой путь погибших в боях и пропавших без вести, но и восстановить судьбы тех, кто все-таки вернулся с войн, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«Мой дедушка ушел на фронт в январе 1941 года, а последний его бой — 6 мая 1945-го. Он прошел всю войну, вернулся домой, умер в 1992 году. На тот момент мне было всего 7 лет. Он мало рассказывал о ней… о той войне. Я запомнила его как любящего, заботливого дедушку. К сожалению, документы, награды затерялись, и, конечно, я считаю очень важным их восстановить, сохранить эти данные и передать своим детям и внукам. Ведь это история! Я очень благодарна этому проекту за шанс в нее окунуться», — рассказала участница проекта «Память» Юлия Мартынова о своем дедушке Устине Гаврилко.

Проект «Память» проводится благотворительным фондом «Поступок» (Санкт-Петербург) при поддержке администрации города Благовещенска. Для того чтобы получить сведения о своем родственнике, однополчанине, без вести пропавшем в годы Великой Отечественной войны, необходимо отправить заполненную анкету-заявку на электронный адрес pomnim28@mail.ru или принести в Ассоциацию пожилых людей (улица Ленина, 80). Справочную информацию можно получить в будние дни с 10 до 14 часов по телефону: 37-08-97.