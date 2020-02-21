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21февраля
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сегодня, 14:36 0

Лиса укусила мужчину в Ромненском районе

Лиса укусила мужчину в Ромненском районе
Фото: pixabay.com

В селе Ромны Ромненского района Амурской области случилось происшествие: лиса укусила мужчину. Информация об этом поступила в редакцию ИА «Амур.инфо», ее подтвердили в областном управлении ветеринарии.

«В селе Ромны только что на улице поймали бешеную лису. Она напала на мужчину, укусила его за лицо», – сказано в сообщении. Начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов прокомментировал агентству, что случай укуса лисой был 21 февраля. Однако, по его сведениям, животное не было поймано.

В пресс-службе министерства здравоохранения региона агентству сказали, что сегодня около 11:00 в Ромненскую больницу обратился житель села Ромны с царапиной от укуса лисы. «Врачи оказали необходимую помощь: обработали рану, провели вакцинацию от бешенства (первый этап). Мужчина будет наблюдаться амбулаторно, ему предстоит провести полный цикл вакцинации в соответствии со стандартной схемой. Состояние удовлетворительное», – проинформировали в пресс-службе амурского минздрава.

Ранее сообщалось о другом происшествии с диким животным в Ромненском районе: на одно из подворий в селе Райгородка забрел волк и был убит хозяином дома. Впоследствии выяснилось, что волк был бешеным.

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#животные #происшествия

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