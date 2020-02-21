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21февраля
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Российские ученые высказали две версии о заражении коронавирусом

Российские ученые высказали две версии о заражении коронавирусом
Фото: Gerd Altmann с сайта Pixabay

Новые предположения о способах заражения коронавирусом высказали российские ученые. Как сообщают «Известия», появилось две версии бесконтактного заражения.

Согласно первой версии, пациенты с коронавирусом, которые никогда не бывали в Китае и не вступали в контакт с заболевшими, могут появляться в разных странах из-за скрытого заражения. По версии специалистов, патоген может перейти от людей, прибывших из Китая без ярко выраженных симптомов.

Кроме того, главную меру по предотвращению распространения патогена – скрининг в аэропортах – назвали неэффективной. Вирусологи считают, что после него остаются незамеченными более половины зараженных, так как у болезни инкубационный период может продолжаться длительное время. Вирус может никак не проявлять себя до трех недель с момента инфицирования.

По мнению специалистов, все действия, которые сейчас предпринимаются правительством, больше нельзя считать чрезмерными. Следует кардинально усилить внимание к практико-ориентированным исследованиям респираторных инфекций, добавили эксперты.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Впервые россиянка заболела 19 февраля.

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#Китай #коронавирус в Китае

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