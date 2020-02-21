В школах Серышевского района не проверяли состояние водителей, перевозящих детей

Прокуратура Серышевского района провела проверку исполнения законодательства в сфере образования и безопасности дорожного движения. Установлено, что в четырех образовательных учреждениях отсутствовали сведения о проверке состояния водителей автобусов, занимающихся перевозкой детей.

По результатам проверки прокурор Серышевского района в отношении должностных лиц возбудил дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.31.1 КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом).

Кроме того, директорам образовательных организаций внесены представления, после рассмотрения которых нарушения устранены, лица, по вине которых они были допущены, привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает областная прокуратура.