Президент назначил председателей трех судов в Амурской области

Президент России Владимир Путин назначил председателей трех районных судов в Амурской области. Также назначен заместитель председателя суда в городе Свободный.

Председателем Константиновского районного суда стала Ольга Гайдамак, председателем Тындинского районного суда – Владимир Капустянский, председателем Благовещенского районного суда – Константин Стасюк. Заместителем председателя Свободненского городского суда стал Алексей Голомбиевский. Ранее Амур.инфо сообщало, что председателем Амурского областного суда назначен Олег Васильев, а также – что судьями этого суда стали Марина Казакова, Назели Кургунова и Виталий Фурсов.

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Александр Авдеев