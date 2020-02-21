В Прогрессе управляющая компания брала с жильцов деньги за бесплатные справки

Прокуратура Райчихинска провела проверку исполнения жилищного законодательства. Установлено, что управляющая компания ООО «Заказчик» в нарушение закона взимала с жильцов многоквартирных домов в поселке Прогресс плату за выдачу справок о составе семьи, которые должны выдаваться бесплатно. За одну справку «управляйка» брала 10 рублей.

По результатам проверки прокуратура Райчихинска в отношении директора ООО «Заказчик» возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.7 КоАП РФ (обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара (работы, услуги) либо иной обман потребителей).

Управление Роспотребнадзора по Амурской области рассмотрело административный материал и привлекло виновное лицо к ответственности в виде предупреждения. После прокурорской проверки взимание платы за выдачу справок прекратилось, сообщает областная прокуратура.