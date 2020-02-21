Полувековой юбилей отмечает 50-я отдельная железнодорожная бригада в Свободном

21 февраля в Свободном отпразднуют полувековой юбилей 50-й отдельной железнодорожной бригады, расположенной в городе. Бригада основана в 1970 году, она включала сформированные железнодорожные части, позднее в неё был включен 469-й отдельный мостовой железнодорожный батальон.

Военнослужащие 50-й бригады строили самые главные объекты на территории Амурской области: БАМ, Транссиб, Бурейскую ГЭС, участвовали в строительстве космодрома Восточный. Воины-железнодорожники оказывали помощь в ликвидации и предупреждении последствий паводка, который проходил в Приамурье в 2013 и в 2019 годах – строили берегозащитные сооружения в Свободном. Личный состав бригады занимал первые места среди железнодорожных бригад Восточного военного округа в 2015, 2016 и 2017 годах.

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Екатерина PL