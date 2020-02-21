Амурчане сняли ролики в поддержку Китая, из Хэйхэ прислали ответное обращение

В социальных сетях начался флешмоб в поддержку Китая. В сети опубликованы видеоролики с обращением к гражданам КНР. В числе участников акции встречаются и жители Благовещенска.

«КитайДержись!» «УханьДержись» С таким словами на китайском языке обращаются к жителям страны, пострадавшей от эпидемии коронавируса, люди из разных стран и разных национальностей. К флешмобу присоединилось много жителей России из разных городов: Владивосток, Уссурийск, Спасск-Дальний, Хабаровск, Екатеринбург, Москва. Ролики записали жители Казахстана, Киргизии, Белоруссии, стран Прибалтики.

Журналисты телекомпании города Хэйхэ обратились к своим друзьям из Благовещенска с просьбой подключиться к акции.

Ведущая радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» Татьяна Удалова познакомилась с китайским телевизионщиком, когда училась в Хэйхэ. Ли Дзюнь, или, как он по-русски себя называет, Алёша примерно три недели назад попросил записать обращение для жителей своего города. В съемке приняли участие несколько знакомых Татьяны в том числе ведущий «Авторадио-Благовещенск» Никита Типайкин, бывший амурский журналист, корреспондент ИА «Чукотка» Павел Кошеленко.

Видеоматериалы монтировали уже в Хэйхэ. Минутный ролик распространили по китайской социальной сети WeChat.

В комментариях к записи китайцы благодарят благовещенских соседей и сообщают, что поняли свой язык в русском исполнении. «Удивительно, но я понял, что они говорят», – пишет один из пользователей социальной сети.

Китайских соседей растрогали эти послания. «Людей могут лечить не только лекарства, но и слова поддержки, – говорит Ли Дзюнь. – Изолировать нужно вирус, а не любовь».

Следом за первым обращением вышел еще один ролик, в котором приняли участие выходцы из Амурской области: в прошлом благовещенский тележурналист Денис Чередов, сейчас он корреспондент RTVi в Нью-Йорке, а также бывший журналист из Белогорска Максим Евсеев, сейчас он главный редактор Ruso.TV в Барселоне.

Третий ролик в поддержку Китая снимали в Благовещенске. В съемках приняли участие несколько десятков человек: студенты, школьники, пенсионеры. «Китай, держись! Мы вместе!» – говорят они на китайском языке. Некоторые группы снимались на улице – на фоне Благовещенского педагогического университета, во дворе школы. Другие участники акции обратились к китайским соседям в помещениях учебных заведений и организаций.

Китайские телевизионщики приготовили свой ответ на обращения амурчан. Оптимистичное видео вышло в сети под названием «В конце концов все пройдет, оставив нас в покое, пока весна будет теплой и цветущей». В кадры попали виды Благовещенска с китайской стороны и радующиеся весне китайцы и русские. Также на видео китайские врачи и полицейские говорят на русском языке: «Хороший сосед, хороший партнер, Хэйхэ победит, Китай победит».