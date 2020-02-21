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Военнослужащим ВВО вручили благодарственные письма губернатора Приамурья

Военнослужащим ВВО вручили благодарственные письма губернатора Приамурья

Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, прошло в Амурском областном театре драмы. На мероприятие собрались руководители силовых, контрольных и надзорных органов региона, офицеры МЧС, пограничного управления, 35-й армии, авиабазы Украинка, войсковых частей, ДВОКУ.

«Этот особенный для всех россиян праздник стал символом мужества и доблести нашего народа, верности Родине. Мы с гордостью вспоминаем героические подвиги воинов-фронтовиков в годы Великой Отечественной войны. В этом году готовимся отметить славную дату – 75 лет Великой Победы. Помним наших земляков-героев, сражавшихся в горячих точках. Без сомнения, по силе духа, по военно-историческому опыту наша армия является лучшей в мире. Каждый житель России знает, что наши границы надежно защищены. Сильная армия дает возможность отстаивать интересы нашего государства», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он подчеркнул, что амурские защитники Отечества с достоинством выполняют свой долг и являются примером честного и благородного служения Родине. Глава региона отдельно поблагодарил военнослужащих Восточного военного округа: «Вы оказали нам неоценимую помощь в ликвидации последствий паводка прошлого года. На высочайшем уровне строились берегозащитные сооружения, оказывалась помощь в эвакуации, снабжении граждан всем необходимым, позже проводилась дезинфекция. Я видел все это лично и оценил уровень проведения работ. Это дает еще один повод гордиться нашими вооруженными силами», – подчеркнул Василий Орлов.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и профессиональное мастерство благодарственные письма губернатора области были вручены пяти военнослужащим региона.

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#военные #праздники

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