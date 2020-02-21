В краеведческом музее разместился пункт оцифровки военных фотографий для «Дороги памяти»

Каждая амурская семья может стать соавтором фотоэкспозиции «Звезда Победы». Она откроется 2 сентября в областном музее им. Новикова-Даурского и посвящается 75-летию Победы. Фотографии также пополнят базы Министерства обороны России и попадут во всероссийскую мультимедийную галерею в рамках проекта «Дорога памяти».

С 14 февраля по 15 июля музей будет принимать фотографии и информационные биографические справки об участниках Великой Отечественной войны, призванных на территории Амурской области, проживавших ранее или проживающих в регионе на данный момент. В карточке необходимо указать: фамилию, имя, отчество, год рождения или годы жизни, место рождения, фронтовой путь, награды, профессию.

Поступившие в рамках акции портреты будут использованы при создании мультимедийной галереи в рамках проекта «Дорога памяти» на сайте https://foto.pamyat-naroda.ru/. Данные направят и в Амурский областной военный комиссариат.

Информация может быть подана как путем личного обращения ветеранов или их представителей, так и электронным способом на почту музея zvezda.amur@mail.ru. Важно, что фотографии должны направлять в оцифрованном виде. При личном предоставлении документов и фотографий специалисты музея сразу их отсканируют. Документы станут принимать с 10 до 18 часов.

Принятые материалы также составят масштабный фотообъект, который разместится в Амурском областном краеведческом музее. При создании фотоколлажа используют и материалы, собранные Амурским региональным отделением «Союза пенсионеров России» о жителях области, награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Есть ли уже в музее информация о ветеране, можно проверить в электронном справочнике «Амурчане-участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и войны с Японией 1945 г.», он размещен на сайте музея. Телефон для справок – 50-13-40.

Министерство обороны Российской Федерации реализует план строительства в парке «Патриот» Главного храма Вооруженных Сил. На территории храмового комплекса будет возведена галерея «Дорога памяти». В галерее на основе специальных технологий будут представлены имена и фотографии участников войны.