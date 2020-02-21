В Благовещенске воссоздадут первую улицу города (фото, видео)

Фото: Администрация Благовещенска

Благовещенцев приглашают поддержать проект «Рёлка» на портале 100gorodov.ru. В рамках его реализации планируется создание нового культурного и туристического центра города через восстановление исторического облика улиц. Реконструировать планируется два участка – по переулку Рёлочный от Мухина до Комсомольской и по улице Зейской – от Мухина до Калинина.

Разработка концепции проекта уже завершается.

Инициативная группа предлагает превратить историческую территорию в активное городское пространство, которое станет местом отдыха горожан, площадкой для культурных и образовательных мероприятий, центром привлечения туристов.

Предстоит провести работу по формированию земельных участков. Часть территории находится в муниципальной собственности, в том числе есть дома аварийного фонда, жителей которых будут переселять в новое жилье. Кроме этого, специалисты выявят частные территории, которые возможно выкупить.

«По сути, это идея создания в Благовещенске музея под открытым небом. Исторические объекты мы попытаемся восстановить и реставрировать, также могут быть построены дома в старом стиле, чтобы это были не просто строения, которые можно посмотреть снаружи, но и внутри. На территориях предполагается восстановить дворовые постройки, воссоздать уклад казаков-первопроходцев, чтобы можно было посмотреть, как жили казаки, как были устроены их конюшни, сараи, кузни и так далее», – рассказал замначальника управления архитектуры и градостроительства администрации Благовещенска Владимир Исаков.

В состав инициативной группы от администрации вошли представители управления архитектуры и градостроительства Андрей Кролевецкий и Владимир Исаков, от общественности – председатель экспертного общественного совета по строительству при администрации Виктор Черемисин. Также в состав инициативной группы вошла архитектор Людмила Чаюн. Социальным партнером проекта стал известный благовещенский бизнесмен Александр Федорчук.

Инициативная группа подала заявку на участие проекта «Рёлка» в программе «100 городских лидеров». Это программа Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив и Российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Ее цель – развитие городских сообществ и их включение в процессы изменения российских городов к лучшему.

Ежегодно в рамках программы отбирается 20 сильнейших заявок из 20 городов. Попадет ли благовещенский проект в программу, станет известно 28 февраля. Зарегистрировавшись на портале 100gorodov.ru, у благовещенцев появится возможность поддержать проект «Рёлка», поставив лайк.

«Если проект "Рёлка" войдет в состав 20 проектов, группа экспертов программы "100 городских лидеров" будет помогать в его реализации. Будут даны методические рекомендации, каким образом найти инвесторов, как именно доработать проект, чтобы он был привлекательным для туристов не только внешне, но и с коммерческой стороны», – пояснил Владимир Исаков.