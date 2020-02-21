В Среднебелом канализационные воды превратились в зловонную реку

В редакцию Амур.инфо обратился депутат Среднебельского сельского совета Ивановского района. Он рассказал об отсутствии очистных сооружений в селе, где живет около четырех тысяч человек.

Среднебельский депутат Александр Казанцев объяснил, что очистные сооружения разрушили в 90-х, когда в селе разорились и пришли в запустение птицефабрика и завод железобетонных изделий. Поскольку канализационные сети села были напрямую связаны с очистными сооружениями предприятий, то загрязняется природа, разрушаются трубы, стоит ужасный запах.

«Теперь все стекает прямо на открытый грунт за селом, догнивает канализационный трубопровод, который монтировался ещё в 70-х годах XX века. Нет даже люков на большинстве колодцев канализации, вместо них – хлипкие дощечки. И если человек туда вдруг провалится, то не сможет выбраться, потому что нет даже лестниц», – рассказал депутат Среднебелого.

Проблему с системой водоотведения подтвердил и глава администрации Среднебелого Виталий Меньчаков. «Действительно, у нас с советского времени нет канализационных очистных сооружений, и идет сброс в двух точках. И проблема в том, что бюджет села сейчас не может позволить строительство новых сооружений», – отметил он.

На данный момент администрация занимается подготовкой проектно-сметной документации, чтобы понимать объем работ и затрат. По приблизительным оценкам Виталия Меньчакова, возведение современных очистных сооружений потребует финансирования в общей сумме не менее 100 миллионов рублей. Но Среднебелому такую сумму никогда не накопить.

Ситуация усугубляется еще и тем, что из-за ошибок оформления в период работы предыдущих администраций, по подсчетам Меньчакова, бюджет села недополучает около 15 миллионов рублей в год. Сейчас из-за юридических коллизий весь доход от аренды земельных угодий фермерскими хозяйствами и недвижимости индивидуальными предпринимателями уходит в бюджет Ивановского района, администрация которого распоряжается этими средствами по своему усмотрению.

Для того чтобы эти деньги оставались в Среднебелом, необходимы долгие судебные тяжбы. И администрация села готова к этому. Но пока этот процесс завершится, канализационные воды будут продолжать сбрасываться на открытый грунт.