Цирк, Сретенский бал, ледовое ралли и соревнования на трехколесной мототехнике: выходные в Благовещенске

В предстоящие выходные в областном центре Приамурья пройдет много мероприятий как культурных, так и спортивных. Для любителей зрелищного спорта недалеко от Благовещенска пройдет сразу два состязания на разных видах транспорта.

Суббота, 22 февраля

В 11:00 на Чигиринском водохранилище начнется 4 этап традиционного открытого чемпионата города Благовещенска по любительскому ралли.

В это же время, только на другой площадке Чигиринского водохранилища, состоится «Синий крокодил» – дальневосточный этап заездов на трехколесной мототехнике по льду. (12+)

В 11:00 в Амурской областной филармонии приглашают на класс-концерт школы танца «Стрекоза». Там же, в 18:00 начнется стихотворная игра в сказку «Сказки лежа». Творческая студия «Театр +» обещает познакомить пришедших с классиками отечественной и зарубежной литературы. Воспитанники студии научат слушать, понимать и любить слово, а, главное, приоткроют дверь в удивительный мир театра. (6+)

В 12:00 в большом зале ОКЦ начнется цирковое представление «Занзибар» с участием дрессированных экзотических животных. (0+)

В центре краеведческих и музейных инициатив «Народный музей» центральной библиотеки на Красноармейской, 128, в 12:00 презентуют проект «Вспомним поименно» и первую мемориальную выставку в рамках проекта с рассказами о фронтовиках-благовещенцах рядового состава. Проект посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Году памяти и славы. (6+)

В 18:00 в Амурском областном театре кукол пройдет «Сретенский бал», куда приглашают православную молодежь и всех желающих жителей города. (12+)

Воскресенье, 23 февраля

В 12:00 в Амурском областном краеведческом музее пройдет интерактивная программа к 23 февраля «Шпионские страсти, или Как я стал разведчиком». Это увлекательный квест, в ходе которого дети и их родители должны раскрыть хитрого шпиона, а он помешает проводить экскурсию по музею и даже станет воровать секретные документы. Дети научатся читать географические карты, разгадывать зашифрованные слова, будут искать спрятанную шпионскую папку и почувствуют себя настоящими разведчиками. Вместе с родителями они посоревнуются в силе и ловкости. Стоимость билета – 100 рублей, необходима предварительная заявка.

В 14:00 в музее пройдет военное караоке «Мы парни бравые». Цена входного билета: 150 рублей для взрослых, 100 рублей – для студентов, курсантов, пенсионеров. Дети и подростки до 18 лет идут бесплатно. (6+)

В 15:00 детей от 6 лет приглашают на мастер-класс «Подарок для папы». Под руководством сотрудников музея пройдет роспись медовых пряников. Стоимость билета — 150 рублей, необходима предварительная заявка по телефону 77-53-83. (6+)

В 19:00 в большом зале ОКЦ выступит многократная обладательница премии «Шансон года» Любовь Успенская. (12+)

Суббота и воскресенье, 22 и 23 февраля

Два дня в Амурском областном театре драмы в 18:00 зрителям покажут премьеру спектакля «За чем пойдешь, то и найдешь». Это комедия в двух действиях. (16+)

Помимо этого, различные мероприятия проведут в городских библиотеках, ознакомиться с ними можно на сайте мэрии.