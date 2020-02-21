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Спасшая мужчину амурская студентка награждена медалью МЧС России

Спасшая мужчину амурская студентка награждена медалью МЧС России
Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

Главный государственный инспектор Амурской области по маломерным судам Иван Воробьев вручил студентке Амурского госуниверситета Алене Комаровой медаль МЧС России. Высокую награду девушка получила за спасение тонувшего мужчины в парке Дружбы Благовещенска.

Вручение состоялось 20 февраля в АмГУ. Иван Воробьев рассказал собравшимся о подвиге Алены, которая является студенткой второго курса инженерно-физического факультета. Медаль, которая досталась амурчанке, называется «За спасение погибающих на водах», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

«Был обеденный перерыв, а людей в парке в такое время немного. В основном это пожилые люди и работники аттракционов. Все сначала подумали, что мужчина разыгрывает присутствующих. Но, когда я увидела, что мужчина уже не кричит, поняла, что все серьезно. Сбросила с себя шлепанцы, спустилась к берегу и вошла в воду», – поделилась воспоминаниями девушка.

Она рассказала, что родители разволновались, когда узнали о ее подвиге. Они не раз говорили дочери, что утопающие могут потянуть спасителя на дно. Но в тот момент, призналась Алена, она об этом не думала.

На вопрос о том, как повлияло случившееся на ее жизнь, Алена ответила, что ничего в ее жизни особо не поменялось, только стала больше задумываться о том, как ценна и хрупка человеческая жизнь.

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#МЧС #происшествия

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Комментарии
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  • Федор Приставкин

    Федор Приставкин
    58 минут назад

    Молодец! Заслуженная награда!

  • ValeriaMarley

    ValeriaMarley
    52 минуты назад

    Отважная девчонка! Умничка!

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