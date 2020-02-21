Спасшая мужчину амурская студентка награждена медалью МЧС России

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

Вручение состоялось 20 февраля в АмГУ. Иван Воробьев рассказал собравшимся о подвиге Алены, которая является студенткой второго курса инженерно-физического факультета. Медаль, которая досталась амурчанке, называется «За спасение погибающих на водах», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

«Был обеденный перерыв, а людей в парке в такое время немного. В основном это пожилые люди и работники аттракционов. Все сначала подумали, что мужчина разыгрывает присутствующих. Но, когда я увидела, что мужчина уже не кричит, поняла, что все серьезно. Сбросила с себя шлепанцы, спустилась к берегу и вошла в воду», – поделилась воспоминаниями девушка.

Она рассказала, что родители разволновались, когда узнали о ее подвиге. Они не раз говорили дочери, что утопающие могут потянуть спасителя на дно. Но в тот момент, призналась Алена, она об этом не думала.

На вопрос о том, как повлияло случившееся на ее жизнь, Алена ответила, что ничего в ее жизни особо не поменялось, только стала больше задумываться о том, как ценна и хрупка человеческая жизнь.