В Амурской области пересчитают ягоды и грибы

Стимулировать развитие переработки дикорастущего сырья намерены амурские власти, в том числе вводя меры поддержки предпринимателей, пожелавших работать в этой сфере. Главная задача на сегодняшний день – оценить объемы произрастающих в амурских лесах грибов, ягод, орехов и других недревесных ресурсов.

21 февраля в правительстве региона состоялось первое организационное совещание на эту тему, в нем приняли участие председатель комитета по вопросам бюджетной, финансовой и налоговой политики заксобрания региона Лариса Сорокина и руководитель фракции ЛДПР Ольга Петайчук.

Главам муниципалитетов уже дано поручение обобщить информацию о количестве и видах произрастающих на их территориях дикоросов и сезоне их сбора. На следующей неделе состоится совещание в режиме видеоконференцсвязи, на котором планируется предварительно обсудить поступившие из муниципалитетов предложения и сформировать рабочую группу по разработке профильной областной подпрограммы. В планах – приступить к ее реализации уже в мае, так как в это время начинается сезон сбора папоротника.

Сегодня в Приамурье занимаются продажей дикоросов два предприятия. По словам предпринимателей, основная проблема, препятствующая организации пунктов сбора в населенных пунктах области, кроется в высокой стоимости оборудования для глубокой переработки сырья. Без нее массовая заготовка дикоросов и выход на международные рынки, наиболее заинтересованные в экологических продуктах, не возможны. В этой связи вторым этапом работы над развитием новой отрасли станет определение мер государственной поддержки для предприятий по переработке дикоросов.

Как сообщает пресс-служба областного заксобрания, инициатором возрождения существовавшей в советское время сети пунктов для сдачи собранных жителями дикоросов выступила фракция ЛДПР, которая озвучила свои предложения в начале февраля на встрече с губернатором региона. Двумя неделями позже министерство экономического развития и внешнеэкономических связей области получило задание проработать вопрос создания экспортоориентированного производства продукции из них.