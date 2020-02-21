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21февраля
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сегодня, 12:10 14

В Амурской области пересчитают ягоды и грибы

В Амурской области пересчитают ягоды и грибы

Стимулировать развитие переработки дикорастущего сырья намерены амурские власти, в том числе вводя меры поддержки предпринимателей, пожелавших работать в этой сфере. Главная задача на сегодняшний день – оценить объемы произрастающих в амурских лесах грибов, ягод, орехов и других недревесных ресурсов.

21 февраля в правительстве региона состоялось первое организационное совещание на эту тему, в нем приняли участие председатель комитета по вопросам бюджетной, финансовой и налоговой политики заксобрания региона Лариса Сорокина и руководитель фракции ЛДПР Ольга Петайчук.

Главам муниципалитетов уже дано поручение обобщить информацию о количестве и видах произрастающих на их территориях дикоросов и сезоне их сбора. На следующей неделе состоится совещание в режиме видеоконференцсвязи, на котором планируется предварительно обсудить поступившие из муниципалитетов предложения и сформировать рабочую группу по разработке профильной областной подпрограммы. В планах – приступить к ее реализации уже в мае, так как в это время начинается сезон сбора папоротника.

Сегодня в Приамурье занимаются продажей дикоросов два предприятия. По словам предпринимателей, основная проблема, препятствующая организации пунктов сбора в населенных пунктах области, кроется в высокой стоимости оборудования для глубокой переработки сырья. Без нее массовая заготовка дикоросов и выход на международные рынки, наиболее заинтересованные в экологических продуктах, не возможны. В этой связи вторым этапом работы над развитием новой отрасли станет определение мер государственной поддержки для предприятий по переработке дикоросов.

Как сообщает пресс-служба областного заксобрания, инициатором возрождения существовавшей в советское время сети пунктов для сдачи собранных жителями дикоросов выступила фракция ЛДПР, которая озвучила свои предложения в начале февраля на встрече с губернатором региона. Двумя неделями позже министерство экономического развития и внешнеэкономических связей области получило задание проработать вопрос создания экспортоориентированного производства продукции из них.

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#жизнь #закон #природа

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Не рано ли глав за подснежниками отправлять?

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...мне одному смешно от этой инициативы нашего правительства?...в смысле - пересчитать...

  • дед

    дед
    1 час назад

    а Зяблик знает? душа за неё болит...

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    вот это номер

  • Правильный умник

    Правильный умник
    48 минут назад

    Область живёт.....

  • Супрастинка

    Супрастинка
    47 минут назад

    Вот делать кому нехр..н

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    46 минут назад

    А как.Вот кому нечем занятся.Да сократить их 90 %

  • Ярик@84

    Ярик@84
    42 минуты назад

    Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! Всё страннее и страннее!

  • Премио

    Премио
    38 минут назад

    Я начинаю бояться за эту гребаную Страну! господи да где же вас таких Убогих берут то?

  • кержак

    кержак
    38 минут назад

    ...на фотке только у председателя лицо одухотворенное .по всему видать- он придумал. остальные кабута лимон без коньяка ели...)))

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    9 минут назад

    А потом надо пересчитать все иголки на елках и т.д. по списку. Всё как в фильме -сказке про царя Еремея:)

  • inoy

    inoy
    4 минуты назад

    главного на черемуху!!!!

  • Барабака

    Барабака
    1 минута назад

    А всё потому что Япония заинтересовалась нашими дикоросами, да?

  • GnOmE

    GnOmE
    1 минута назад

    пусть персчитают вишню. поштучно

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