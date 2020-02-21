Пенсионеры силовых ведомств могут получать вторую пенсию

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Военные пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Минобороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств и продолжающие работать в гражданских учреждениях, имеют право на получение второй пенсии по линии Пенсионного фонда. 5 389 пенсионеров силовых структур Приамурья вторую гражданскую пенсию уже получают.

Страховая пенсия по линии ПФР военным пенсионерам может быть назначена при одновременном соблюдении ряда условий:

– достижение общеустановленного пенсионного возраста – в 2020 году, в связи с повышением пенсионного возраста, это 61 год и 6 месяцев для мужчин и 56 лет и 6 месяцев – для женщин, или 56 лет и 6 месяцев для мужчин и 51 год и 6 месяцев для женщин, имеющих необходимый страховой стаж (не менее 25 и 20 лет соответственно) и стаж работы в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним (не менее 15 и 20 лет соответственно); – наличие минимального страхового стажа на гражданских должностях. В 2020 году он составляет 11 лет и ежегодно увеличивается до 15 лет к 2025 году; – наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов. На 2020 год она установлена в размере 18,6 и будет ежегодно повышаться до 30 в 2025 году; – наличие установленной пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.

Для назначения страховой пенсии военному пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства с заявлением и документами:

– паспорт; – справка из органа, осуществляющего пенсионные выплаты по линии силового ведомства о дате назначения пенсии, периодах службы, учтенных при определении размера пенсии за выслугу лет; – документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, трудовой договор и другие).

Заявление можно подать лично, через законного представителя, по почте, через работодателя с письменного согласия заявителя, через многофункциональный центр. Также заявление можно направить онлайн через личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Как сообщает отделение ПФР по Амурской области, военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты (на сегодняшний день она составляет 5 686,25 рубля). Средний размер пенсии у них составляет 4 000 рублей. Если военный пенсионер после назначения пенсии по линии ПФР продолжает работать, то страховая пенсия ежегодно в августе подлежит перерасчету.

Горячая линия отделения ПФР по Амурской области: 8 (4162) 202-400.