Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:24 0

Жителям частного сектора Благовещенска необходимо очистить участки от сухой травы

Жителям частного сектора Благовещенска необходимо очистить участки от сухой травы
Фото: pixabay.com

После схода снега жителям частного сектора Благовещенска следует подготовить участки к весне. В частности, речь идет об очистке участков от сухой травы перед пожароопасным сезоном. Он наступит в Амурской области примерно через месяц.

«Необходимо привести свои участки в порядок, скосить сухую траву, потому что после схода снежного покрова мы будем работать по этому составу правонарушений и наказывать за непринятие мер по уборке территории от сухой и сорной растительности», – сообщил председатель административной комиссии Благовещенска Сергей Слепцов.

20 февраля административная комиссия проводила проверку частного сектора в районе пересечения улиц Октябрьской – Лазо. Оказалось, что собственники трех домов хранили дрова на участках, прилегающих к проезжей части. Им оставили уведомления о необходимости убрать территории.

Фото: instagram.com/blagoveshchensk.rf

Часто благовещенцы хранят на участках общего пользования строительные материалы и запасы дров дольше 7 дней. За нарушение правил благоустройства по областному закону «Об административной ответственности» предусмотрены штрафы в размере от 500 до 3 тысяч рублей.

За период с 10 по 14 февраля городская административная комиссия осмотрела 124 домовладения. За длительное хранение строительных материалов и запасов топлива были оштрафованы 9 благовещенцев, 40 собственников получили уведомления о необходимости уборки территории, сообщает пресс-служба мэрии.

Просмотров всего: 374

#жизнь

распечатать


Общество 14

В Амурской области пересчитают ягоды и грибы
В России и мире

В Архангельской области бабушки создали собственную хоккейную команду
В России и мире 1

Родные 19-летней девушки, умершей после родов: ее довели в больнице
Общество

Для детской горбольницы Благовещенска купили ЛОР-комбайны за три миллиона рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь