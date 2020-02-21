Жителям частного сектора Благовещенска необходимо очистить участки от сухой травы

После схода снега жителям частного сектора Благовещенска следует подготовить участки к весне. В частности, речь идет об очистке участков от сухой травы перед пожароопасным сезоном. Он наступит в Амурской области примерно через месяц.

«Необходимо привести свои участки в порядок, скосить сухую траву, потому что после схода снежного покрова мы будем работать по этому составу правонарушений и наказывать за непринятие мер по уборке территории от сухой и сорной растительности», – сообщил председатель административной комиссии Благовещенска Сергей Слепцов.

20 февраля административная комиссия проводила проверку частного сектора в районе пересечения улиц Октябрьской – Лазо. Оказалось, что собственники трех домов хранили дрова на участках, прилегающих к проезжей части. Им оставили уведомления о необходимости убрать территории.

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Часто благовещенцы хранят на участках общего пользования строительные материалы и запасы дров дольше 7 дней. За нарушение правил благоустройства по областному закону «Об административной ответственности» предусмотрены штрафы в размере от 500 до 3 тысяч рублей.

За период с 10 по 14 февраля городская административная комиссия осмотрела 124 домовладения. За длительное хранение строительных материалов и запасов топлива были оштрафованы 9 благовещенцев, 40 собственников получили уведомления о необходимости уборки территории, сообщает пресс-служба мэрии.