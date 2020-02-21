Россия теряет 1 миллиард рублей в день из-за эпидемии коронавируса в КНР

Падение товарооборота с Китаем оказывает негативное влияние на экономику России. Страна теряет около 1 миллиарда рублей из-за снижения товарооборота с КНР, связанное со вспышкой коронавируса, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, последствия от коронавируса также оказывают влияние на туристическую отрасль РФ. «Это деньги, это загрузка гостиниц, транспорта, дополнительные поступления в розничной торговле. Авиаперевозчики бьют в набат. Все от этого теряют», – пояснил он.

При этом, уверен Силуанов, эпидемия в Китае может негативно повлиять на российскую экономику, но решающего воздействия не окажет. «Думаю, что это не столь существенный фактор, все зависит от того, сколько продлятся карантин и ситуация со спросом в Китае. Уверен, что это не скажется принципиально на исполнении задач, над которыми работает правительство. ... На нас в меньшей степени, думаю, это скажется, чем на других крупных партнерах Китая. Хотя и для нас Китай – крупнейший торговый партнер. Недавно разговаривали с ФТС — потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 миллиард рублей в день», – сказал Силуанов в интервью РБК.

По его словам, по различным оценкам, снижение составляет 0,5–1 п. п., пишет «Коммерсант».

Сейчас в России ограничен въезд для китайских граждан. Власти объяснили это тем, что в страну стали приезжать китайцы из-за ужесточения мер в отдельных населенных пунктах Китая. В России зафиксировано два случая заражения коронавирусом, оба пациента выздоровели. Заболели три россиянина, находящиеся на лайнере Diamond Princess в Японии.