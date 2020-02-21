В январе в Приамурье подорожали бензин и «дизель»

В январе 2020 года в Амурской области подорожали бензин нескольких видов и дизельное топливо. Это следует из данных, опубликованных Амурстатом.

Так, индекс потребительских цен на автомобильный бензин составил 100,93 %. В том числе: марки АИ-92 – 100,90 %, марки АИ-95 – 101 %, марки АИ-98 и выше – 100,87 %. Индекс потребительских цен на дизельное топливо составил 100,76 %.

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 по ряду городов Амурской области составили: Благовещенск – 43,72 рубля за литр, Свободный – 43,63 рубля, Зея – 44,21 рубля, Тында – 44,66 рубля.

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в этих же населенных пунктах составили: Благовещенск – 46,30 рубля за литр, Свободный – 46,21 рубля, Зея – 46,72 рубля, Тында – 47,08 рубля.

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 и выше опубликованы для двух городов Приамурья: Благовещенск – 52,98 рубля за литр, Свободный – 48,88 рубля.

Средние потребительские цены на дизельное топливо составили: Благовещенск – 50,09 рубля за литр, Свободный – 50 рублей, Зея – 50,80 рубля, Тында – 50,85 рубля.

Разница в потребительских ценах в указанных выше городах в январе составила: на бензин марки АИ-92 – 1,03 рубля (2,4 %), марки АИ-95 – 0,87 рубля (1,9 %), марки АИ-98 и выше – 4,10 рубля (8,4 %), дизельное топливо – 0,85 рубля (1,7 %).