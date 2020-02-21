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В Архангельской области бабушки создали собственную хоккейную команду

В Архангельской области бабушки создали собственную хоккейную команду
Фото: VK / Областной журнал "Русский Север"

Пенсионерки, вдохновленные игрой внуков в хоккей, решили собрать собственную команду. Самой молодой хоккеистке 52 года, а самой взрослой – 80 лет.

В Устьянском районе Архангельской области появилась уникальная хоккейная команда, которая состоит только из пенсионерок, сообщает «Российская газета».

Тренирует боевых бабулек Мария Онолбаева — двенадцатикратная чемпионка России, участница Олимпиады-2010 в Ванкувере, действующий вратарь Лиги женского хоккея. 22 февраля, в день юбилея капитана команды, «Устьяночка» – такое название выбрали пенсионерки – сыграет свой первый серьёзный матч.

Пожилые женщины встали на лёд в 2019 году. Поначалу было страшно, но бабушки быстро научились кататься и сделали свою собственную амуницию – ватные штаны и наколенники. Так женщинам стало легче тренироваться и исчезла боязнь падать.

«Да, таких подопечных у меня ещё не было. Но с самого начала верила в новую команду, потому что все её участницы очень хотели играть в хоккей. А если у человека есть большое желание, у него всё получится. И прогресс налицо: мои возрастные подопечные уверенно катаются с клюшкой и наверняка ещё смогут прибавить в скорости», – поделилась тренер бабуль-хоккеисток.

Родные хоккеисток относятся к их увлечению по-разному. Многие переживают за здоровье спортсменок. Сами же бабушки считают, что так они продлевают свою молодость и улучшают самочувствие.

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#жизнь #спорт

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