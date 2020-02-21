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21февраля
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сегодня, 10:43 11

Тайная комната обнаружена в торговом центре Благовещенска

Тайная комната обнаружена в торговом центре Благовещенска
Фото: Амур.инфо

В старинном здании магазина «Товары для дома» найдена еще одна тайная комната. Ее обнаружили при подготовке к реконструкции первого этажа. Чтобы пробраться в помещение, рабочим потребовалось вскрыть спуск в подвал.

Комната оказалась небольшого размера. По мнению экспертов, лепнина и старинные металлические двери, обнаруженные внутри, сохранились в том же виде, что и 100 лет назад.

«Мы оказались в этом помещении. Там присутствует два заложенных входа. Это, скорей всего, был выход на дворовую территорию. Он чудесным образом сохранился в своем первоначальном виде. Мы обязательно откроем эти двери. Вернем их историческую функцию. Постараемся отреставрировать помещение, чтобы все выглядело, как и раньше», – рассказал директор по развитию магазина Дмитрий Евсеев.

Как сообщало Амур.инфо, ранее в здании нашли еще одну скрытую комнату, вход в которую был замурован. Строители разобрали участок стены, сделали проем и увидели внутри большое количество строительного мусора, а также нашли кошелек.

В 2019 году закончилась реставрация фасада здания, на 2020-й запланированы реновационные работы на первом этаже.

Здание магазина «Товары для дома» является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения. Оно построено в 1900-1901 годах. Исторически это были два разных здания: магазин братьев Платоновых – это правая угловая часть – и второй магазин – торгового дома «Чурин и компания». Ныне это один объект недвижимости.

Просмотров всего: 3501

#история #строительство

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19 февраля, 17:26
Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Что вы врете? В середине 70-х внутри всё развалено было,реконструкция видимо, проводилась, пацанами еще там лазили в ваших потайных комнатах :))

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Потайная, это когда она предназначена и используется для содержания чего-либо в тайне от других. А если она замурована, потому что нахрен никому не нужна, она не потайная, а заброшенная.

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...ну ептыть...всю романтику новости убили...)))

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Да хоть бы скелет какой завалящий. И того нету.

  • ay

    ay
    1 час назад

    кержак

    ...ну ептыть...всю романтику новости убили...)))



    Откуда же взяться романтике, коли кирпичи (коими заложены проёмы) - советские?

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...ну так а мож там советского прораба замуровали...интрига...)))

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    paravis

    Что вы врете? В середине 70-х внутри всё развалено было,реконструкция видимо, проводилась, пацанами еще там лазили в ваших потайных комнатах :))



    Как новый универмаг открыли так старый, который в последствии стал называться Товары для дома сразу же определили на реконструкцию и пристройку, что ближе к Пионерской сваяли.

    Откуда Евсееву знать, рисуют на витринах, шары, круги; Товарам для дома аж 30 лет. Да этому магазину больше 100 лет!

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    100 лет назад силикатным замуровали??

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    100 лет назад силикатным замуровали??

  • Victrix

    Victrix
    51 минута назад

    paravis

    Что вы врете? В середине 70-х внутри всё развалено было,реконструкция видимо, проводилась, пацанами еще там лазили в ваших потайных комнатах :))



    Кто из вас лопатник скинул?



    а также нашли кошелек.

  • VitaЛ

    VitaЛ
    44 минуты назад

    Похоже на рекламу магазина,всю недели пиарят Товары для дома

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