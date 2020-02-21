Тайная комната обнаружена в торговом центре Благовещенска

Фото: Амур.инфо

В старинном здании магазина «Товары для дома» найдена еще одна тайная комната. Ее обнаружили при подготовке к реконструкции первого этажа. Чтобы пробраться в помещение, рабочим потребовалось вскрыть спуск в подвал.

Комната оказалась небольшого размера. По мнению экспертов, лепнина и старинные металлические двери, обнаруженные внутри, сохранились в том же виде, что и 100 лет назад.

«Мы оказались в этом помещении. Там присутствует два заложенных входа. Это, скорей всего, был выход на дворовую территорию. Он чудесным образом сохранился в своем первоначальном виде. Мы обязательно откроем эти двери. Вернем их историческую функцию. Постараемся отреставрировать помещение, чтобы все выглядело, как и раньше», – рассказал директор по развитию магазина Дмитрий Евсеев.

Как сообщало Амур.инфо, ранее в здании нашли еще одну скрытую комнату, вход в которую был замурован. Строители разобрали участок стены, сделали проем и увидели внутри большое количество строительного мусора, а также нашли кошелек.

В 2019 году закончилась реставрация фасада здания, на 2020-й запланированы реновационные работы на первом этаже.

Здание магазина «Товары для дома» является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения. Оно построено в 1900-1901 годах. Исторически это были два разных здания: магазин братьев Платоновых – это правая угловая часть – и второй магазин – торгового дома «Чурин и компания». Ныне это один объект недвижимости.