Благовещенской королевой в погонах стала Анна Герман (фото, видео)

В Благовещенске в 11-й раз выбрали королеву в погонах. В финал областного конкурса вышли шесть претенденток на победу. В день подведения итогов мероприятия одной из них, самой юной участнице, исполнилось 17 лет.

С днём рождения Людмилу Цыркунову поздравила исполняющая обязанности начальника управления культуры Благовещенска и член жюри конкурса Валентина Мищенко. Валентина Петровна преподнесла девушке букет и подарок – два пригласительных на концерт Amur Jazz Band «Как спасти 8 Марта». Выступление пройдет 3 марта в 18:30 в ДК Профсоюзов.

Областной конкурс «Королева в погонах» проводится ежегодно. Соревнования среди сотрудниц спецслужб проходят в два этапа: сначала девушки соревнуются на меткость в стрельбе, а затем участвуют в концерте, представляя на суд зрителей и членов жюри три программы. Это «Визитка», «Домашнее задание» и «Творческий конкурс».

Зал ДК Профсоюзов был полон – конкурсанток горячо поддерживали сотрудники их коллективов. В финал конкурса «Королева в погонах – 2020» вышли шесть претенденток: Анна Герман (управление ФССП по Амурской области), Людмила Цыркунова (курсантка Амурского филиала МГУ им. Невельского), Ольга Джумаева (в/ч 75715), Екатерина Романенко (МО МВД РФ «Благовещенский»), Елизавета Фурзикова (Благовещенская таможня) и Дарья Шаповалова (МО МВД РФ «Октябрьский»).

Темой конкурса «Королева в погонах – 2020» стало 75-летие Великой Победы. Поэтому тема войны и Победы прозвучала во всех выступлениях. Участницы представили красивые танцевальные и вокальные номера, читали стихотворения, не оставившие равнодушных в зале. Два номера украсили участием служебных собак и белых голубей, которые символизировали души погибших солдат. Конкурсантки потрудились на славу: все выступления были зрелищными, яркими, предельно эмоциональными, сообщает пресс-служба управления культуры администрации Благовещенска.

Во время антракта публика отдохнула, а жюри напряжённо работало: сделать выбор было непросто. В итоге звание «Мисс зрительских симпатий» получила курсантка Амурского филиала МГУ им. Невельского Людмила Цыркунова. «Вице-мисс конкурса» стала представительница Благовещенской таможни Елизавета Фурзикова. Титул «Королева в погонах – 2020» завоевала сотрудница управления ФССП по Амурской области Анна Герман.