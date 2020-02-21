Выпускникам центра «Вега» предложили давать дополнительные баллы при поступлении в амурские вузы

Губернатор Василий Орлов провёл заседание попечительского совета центра выявления и поддержки одарённых детей «Вега». Он расположен в лагере «Колосок» под Благовещенском. Первая смена по направлению «Искусство» стартовала 27 сентября 2019 года.

Всего в прошлом году было проведено более 30 мастер-классов от экспертов, 10 интенсивных профильных смен. В этом году запланировано 56 мероприятий.

«За время работы 6 человек были рекомендованы для участия в образовательных программах центра "Сириус" города Сочи. 5 команд по итогам интенсивной профильной смены "Большие вызовы" смогли доработать свои проекты с экспертами компании "СИБУР", 87 обучающихся разработали научно-технологические проекты совместно с представителями и экспертами агентства стратегических инициатив (АСИ). Состоялась дневная смена "#МалаяакадемияХИ", которая проводилась совместно с БГПУ. Охват детей составил 300 человек, было привлечено 52 преподавателя и эксперта. Общий охват детей, включённых в деятельность центра, составил около 1 500 человек в возрасте 11-16 лет из 27 муниципальных образований Амурской области», – рассказал директор центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега» Кирилл Иванов.

Участники попечительского совета обсудили методики выявления одарённых детей для сопровождения их и участия в сменах Центра: через муниципальные олимпиады, центры «Точка роста», «IT-куб», «Кванториум-28». Было высказано предложение, чтобы детям, прошедшим обучение в центре «Вега», давать дополнительные балы при поступлении в амурские вузы.

Руководитель центра предложил модель перехода на конкурсную основу реализации профильных смен Центра. «По опыту Центра Московской области, организация интенсивных профильных смен отдана на аутсорсинг, то есть проводится конкурс профильных смен. В настоящий момент разработан проект положения и готовятся технические задания под смены направления "Наука". Предлагаю опробовать данную модель на сменах, запланированных с сентября по декабрь 2020 года. Она позволит выявить лучшие практики работы с талантливыми и одаренными детьми, а также привлечёт лучших педагогов с опытом организации интенсивных смен», – пояснил Кирилл Иванов.

У центра есть сайт, программной мощности которого будет достаточно для размещения до 20 онлайн и дистанционных курсов. «С куратором от образовательного центра "Сириус" оговорена возможность подключения сайта Центра "Вега" к системе образовательного центра "Сириус" для прямого информирования родителей и детей о мероприятиях федерального уровня. Первым этапом реализации данного проекта стало внесение всех программ центра "Вега" в систему ОЦ "Сириус". Также сайт создан для дистанционных образовательных площадок для детей и обучения педагогов Амурской области», – добавил директор центра.

В центре для выявления и поддержки одарённых детей с детьми работают по трём направлениям: «Наука», «Искусство» и «Спорт». Сейчас продолжается поставка высокотехнологичного оборудования для современных лабораторий и мастерских, а также музыкальных инструментов общей стоимостью 215 миллионов рублей.

«Это уникальная конструкция для Дальнего Востока соединяет подготовку новых кадров и инновационное развитие регионов. Сейчас происходит интеграция в современное образовательное пространство – в одной связке центр "Вега" для выявления и поддержки одаренных детей, "Кванториум", "Точки роста", "IT-куб". Надо создать условия, чтобы не только выявлять талантливых детей, но и их мотивировать, увлекать новыми знаниями и современными методиками их преподавания. Очень важно, что и педагоги будут работать по новым современным моделям. Наша задача – предоставить им возможности для успешной профессиональной реализации», – сказал Василий Орлов.